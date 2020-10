„Culisele puterii”. Miron Mitrea: Marea problemă este sistemul de sănătate publică - este aproape inexistent

În pandemie „au fost foarte puțini care au crezut. De la gripa spaniola nu a mai fost o pandemie serioasa. De la gripa aviara. Nu ma mir ca oamenii au primit au primit cu ingrijorare. Nu ma mir ca politicieni au facut asa. In Lombardia a fost nevoie de armata sa intervina. Si acum e o revenire a epidemiei, pe aceleasi circuite, cu exceptia Chinei. (...) Se aplică (carantina pe timpul nopții - n.red.), se inchide la 19.

Dupa parerea mea, masurile luate alandala, inchidem tara noaptea. Să vedem cati romani se imbolnavesc noaptea, cati se îmbolnăvesc ziua, cati oameni se imbolnavesc unde. Hai sa luam acolo unde se imbolnavesc. Degeaba inchidem unde incidenta e 1 si lasam metroul sa circule.

Degeaba se iau masuri de genul recomandam , nu recomandam, de aceea suntem Guvern, avem dreptul sa luam masuri speciale, facem listă. Guvernul si administratiile locale fac o lista. Daca te gasesc la alta ora iti ridic dreptul de practica. Degeaba le spun incepeti la ore diferite. Incerc sa micsorez aglomeratia, cu cordoane. Nu numai metroul, si maxi-taxi. Nu avem pandemie, epidemie, oameni buni?! De ce nu stabileste Guvernul jumatate din locuri? Inchidem restaurantele, in cinematografe nu era nimeni nici inainte, si lasam zonele unde e infectare mare. Sunt masuri ca sa zicem ca am facut ceva. Se iau acum masuri la Dâlga de Vale ... Înțeleg sa nu dai voie unde e concentratie mare, cum e Centrul Vechi. Politicienii incearca sa valseze in general, au invatat sa se adapteze. (...)

În loc sa luam masuri in timpul verii, sa marim numarul paturilor la ATI, niste blocuri, le platesti, si cu asta basta. (...)

Daca scade increderea in autoritati nu face bine in epidemie. (...)

Am fost un mare fan al testarii in masa a populației. Dar dacă testezi si n-ai un back-up, nu ai facut nimic. La noi, marea problema care nu s-a rezolvat nu e numai la ATI. Este... sunt direcțiile de sănătate publică. Sistemul de sănătate publică nu funcționează.

Astăzi dimineață, o amică ne-a anuntat ca azi-noapte a facut testul ca nu se simtea bine, nu a sunat-o nimeni. A avut gripă, tuse... (...) Soțului nu ii fac test... Pai si sotul a stat cu mine. Omul a inceput sa se dea bolnav. Nu numai ca nu vine nimic nou, dar vine si mai putin. Eu, ca medic, nu am voie sa fac testul si altei persoane din aceeasi casa...

Daca facem o testare masiva, DSP trebuie sa faca sa vada familia, aici e incapacitatea statului român. Cred ca sistemul de sănătate publică e aproape inexistent”, a spus Miron Mitrea, sâmbătă, la „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.