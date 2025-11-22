Jurnalistul a analizat scandalurile din coaliția de guvernare și afirmă că România nu mai are nicio șansă să se redreseze. Criza sancțiunilor impuse companiei Lukoil riscă să arunce în aer prețul carburanților, iar disputele din coaliție privind planul de reducere cu 10% a salariilor bugetarilor pot duce la demiterea guvernului.

„Nu mă pot gândi decât la posibilitatea ca premierul Bolojan să forțeze măsurile, PSD să depună moțiune de cenzură, guvernul să cadă și să guverneze PSD împreună cu AUR. Doar așa oamenii se pot lămuri, însă într-un mod crunt”, a mai spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Realitatea Plus.