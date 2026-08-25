Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 14:33

DNA a anunțat marți că a dispus urmărirea penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Potrivit procurorilor, Trăilă ar fi sprijinit demersurile pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.

Distribuie articolul