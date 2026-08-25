Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA

DNA a anunțat marți că a dispus urmărirea penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Potrivit procurorilor, Trăilă ar fi sprijinit demersurile pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.
Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României.
Aceasta este cercetată pentru infracțiunea de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
DNA: Cristina Trăilă ar fi sprijinit schimbarea conducerii DSVSA Vaslui
Procurorii susțin că la începutul lunii noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A.”, în scopul schimbării din funcție a directorului DSVSA Vaslui.
"În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.
Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății", se arată în comunicatul menționat.
Despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și controale la fermele societății
Conform procurorilor, presupusele foloase ar fi constat, printre altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.
DNA precizează că lui Cristina Trăilă i-au fost aduse la cunoștință atât calitatea procesuală, cât și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală: "Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală".
Procurorii anticorupție subliniază că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal și are rolul de a permite administrarea probelor.
„Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, au transmis reprezentanții DNA.