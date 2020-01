Cristina Țopescu a murit. Una din cele mai traumatizante experiențe prin care a trecut

„Ştiţi cum e «să te duci la Revoluţie» aproape direct din închisoare? Înălţător!!! Nu e nimic însă senzaţional în ce am trăit eu comparativ cu sacrificiile atâtor oameni cu adevărat curajoşi. A fost însă o experienţă pe care nu-mi pare deloc rău că am avut-o. Dimpotrivă! O experienţă care, cu si­guranţă, a avut un rol capital în traseul meu ulterior. În cel interior, de om”, Cristina Țopescu.

Cristina Țopescu a fost unul dintre liderii generaţiei sale şi şi-a lăsat amprenta asupra proiectelor jurnalistice, și nu numai, în care s-a implicat. Era un profesionist desăvârşit şi o mare iubitoare de animale.

S-a răzvrătit împotriva regimului comunist şi a trăit intens orice moment.

Cristina Țopescu. Una din cele mai cumplite perioade din viața realizatoarei TV Cristina Țopescu a avut loc între lunile septembrie și decembrie 1989, atunci când a fost închisă în pușcăriile comuniste pentru că a încercat să fugă din țară.

Cristina Țopescu a fost de mai multe ori plecată din țară înainte de Revoluție, la mama ei.

Cristina Țopescu a povestit în urmă cu câțiva ani, pe larg, într-un interviu acordat Antena 3, experiența care a traumatizat-o, dar care, spunea ea, a făcut-o să înțeleagă că e un om cu adevărat puternic

Cristina Țopescu. Luna septembrie a anului 1989 a venit pentru Cristina cu o veste teribilă; aflată în Germania, mama ei era suspectă de cancer la pancreas. Dar tânăra, care refuzase să se înscrie în partidul comunist, nu mai avea voie să părăsească țara.

„Faptul că nu mai puteam pleca la mama mea, că nu mai eram un om liber nici din acest punct de vedere, ar mai fi fost cum ar fi fost, dar când mama mea s-a îmbolnăvit, suspectă fiind de cancer de pancreas, paharul s-a umplut de-a binelea. Având un oarecare simţ al aventurii, am hotărât că singura soluţie era, oricât de nebunească, să fug”.

Alături de alți 31 de fugari și o călăuză, a fost prinsă însă exact pe „fâșia verde” când mai avea puțin până la libertate.

„Cand esti revoltat, satul de ce i se intampla familiei tale si tie, implicit, si cand mai esti si disperat ca ai putea sa nu-ti mai vezi mama in viata niciodata nu mai incape insa nici ratiune, nici prudenta. Mergi inainte, fie ce-o fi. Dupa vreo doua ore pe un drum forestier, intr-un camion cu un sofer cu cutitul la gat ca sa ne duca la destinatia dorita, dupa alte trei ore de mers de-a busilea in zona granitei, pe o noapte cu luna plina (ghinion!), printre cabluri detectoare care, daca erau atinse, declansau alarma, dupa un mars sustinut in sir aproape indian, dar format din cativa romani, multi tigani si tiganci cu copii de doar cateva luni in spate, adormiti cu Diazepam, cu din ce in ce mai putine haine pe noi, pentru ca dupa ce trecusem printr-o apa, uzi fiind, trebuia sa scapam de balastul hainelor devenite grele pentru ca erau ude, dupa toate astea, am ajuns, in sfarsit... pe fasie", povestea Cristina Țopescu încercarea de a părăsi România în 1989.

„De pe graniţă am fost «conduşi», cu puşca între omoplaţi, la batalionul de la Oraviţa, acolo am fost aliniaţi în faţa soldaţilor care de care mai spirituali, mai ales cu femeile din grup, acolo mi s-a plimbat puţin puşca pe gât şi mi-au auzit urechile tot felul de complimente de soldat care nu văzuse femeie de ceva timp”, și-a amintit Cristina Țopescu.

„După două zile de Oraviţa am fost dusă la Reşiţa, în arest, unde am stat o lună. Era acolo un căpitan pe nume Smida, analfabet şi ţâfnos, acum sigur colonel, cel puţin (?!), care a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să mă înfunde cât mai tare, mai era şi un maior de securitate, care venea de la Bucureşti, săptămânal, special ca să mă ancheteze pe mine”, a mai spus Cristina Țopescu.

Cristina Țopescu. Mandatele de arest veneau unul după altul. A urmat perioada de la penitenciarul de la Timişoara de pe Popa Şapcă.

„După o altă lună de Popa Şapcă, am fost trimisă pe cursa de deţinuţi la Jilava. Acolo am stat doar câteva zile, iar apoi am ajuns la Rahova, în arest, unde periplul meu s-a încheiat. La proces am fost dusă în «uniformă», adică în zeghe. Mi-am văzut prietenii în sală, toţi încercând cu disperare să-mi prindă privirea şi să-mi arate că sunt alături de mine”, a povestit Cristina Țopescu.

Din închisoare a fost eliberată pe 19 decembrie 1989.

Cristina Țopescu. „A fost, slavă Domnului, un si­mulacru de proces. La Timişoara deja începuse Revoluţia, Bu­cu­reş­tiul începea să fie în fierbere şi el, Mircea Lu­cescu, prietenul nostru, vorbise cu procurorul general şi cu tot felul de generali”, a mai spus Cristina Țopescu în același interviu.

Cristina Țopescu. Din închisoare pe stradă, la Revoluție.

„Am ieşit din arest de la Rahova la 19 decembrie 1989 şi două zile mai târziu am ieşit în stradă. Ştiţi cum e «să te duci la Revoluţie» aproape direct din închisoare? Înălţător!!! Nu e nimic însă senzaţional în ce am trăit eu comparativ cu sacrificiile atâtor oameni cu adevărat curajoşi. A fost însă o experienţă pe care nu-mi pare deloc rău că am avut-o. Dimpotrivă! O experienţă care, cu si­guranţă, a avut un rol capital în traseul meu ulterior. În cel interior, de om”, a spus atunci Cristina Țopescu, în același interviu.

Cristina Țopescu. Născută la 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Ţopescu a fost de mică atra­să de mirajul televiziunii. În pe­rioada 1970-1979 a apărut la nu­me­roase emisiuni de copii şi ti­neret, după care i-a fost interzis să mai intre în TVR, din cauza dosarului familiei Ţopescu. Mama sa era plecată în Germania și o vizita des. Tatăl său, celebrul comentator sportiv și om de televiziune,Cristian Țopescu, a fost interzis la începutul anilor `80. era interzis din 1983 (tatăl căzuse în dizgraţia regimului comunist, iar mama era plecată în Germania).

Cristian Țopescu a fost suspendat pe timp nelimitat în 1983, după comentariul său legat de avantajele pe care le-ar avea fotbaliștii români dacă ar juca la o echipă în afara țării. El s-a referit atunci la Ilie Balaci, în timpul meciului Suedia – România, disputat în preliminariile Campionatului European de Fotbal şi difuzat în direct de Televiziunea Română, pe 9 iunie 1983.

În casa Cristinei Țopescu au fost găsite și patru animale de companie (patru câini). Cristina Țopescu era o mare iubitoare de animale și apărătoare a drepturilor animalelor.

Cristina Țopescu nu mai fusese văzută de aproximativ trei săptămâni. Unii apropiații jurnalistei au declarat că nu au mai văzut-o de dinainte de Crăciun.