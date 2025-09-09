Cum și-au făcut apariția minorii și ce semnifică uniforma lor?

Imagini apărute în spațiul public arată micuți costumați în „șoimi ai patriei” și „pionieri”, alături de obiecte tematice, asociate acelei epoci. Momentul a stârnit reacții și critici, fiind considerat de unii drept nepotrivit.

Conducerea grădiniței susține însă că activitatea a fost stabilită în prealabil cu acordul părinților, sub tema „copilăria de altădată”. Potrivit cadrelor didactice, intenția nu a fost de a glorifica regimul comunist, ci de a oferi copiilor o experiență educativă și o lecție despre trecut.

La rândul lor, reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului au anunțat că vor discuta cu inspectorii școlari și autoritățile locale pentru a clarifica situația.

Inspectoratul Școlar urmează să stabilească dacă activitatea respectivă respectă regulile și principiile din învățământul preșcolar.