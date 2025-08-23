Viorel Ciubuc a obținut două decizii favorabile în instanță, în baza cărora a solicitat despăgubiri materiale și morale, după ce fosta Securitate i-a întocmit un dosar de urmărire informativă. Ca urmare, din funcția de director al Oficiului de Gospodărire a Apelor Vrancea, a fost retrogradat la statutul de zidar necalificat.

Timp de peste zece ani, veniturile sale au fost considerabil diminuate, iar familia sa, din care făceau parte și patru copii, a avut de suferit din această cauză.

În 1984, Viorel Ciubuc a fost arestat și încătușat în fața Ambasadei SUA din București, fiind dus sub escortă în beciurile Securității din Vrancea. Generalul în rezervă Petrache Cândea, cel care îi avea dosarul în lucru, a propus chiar inventarea unei fapte penale pentru a „rezolva” cazul Ciubuc.

După 35 de ani, Viorel Ciubuc a primit doar o decizie de acordare a unei indemnizații de 2 (doi) lei lunar pentru suferințele provocate de fosta Securitate comunistă. Nici CEDO nu i-a soluționat favorabil dosarele, potrivit afirmațiilor sale, iar Primăria Focșani i-a oferit un spațiu insalubru de 8 metri pătrați, fără ferestre sau toaletă, pentru locuit.

Recent, inginerul focșănean s-a aflat în Polonia, la Muzeul Memorial Auschwitz, unde a protestat simbolic față de nerezolvarea dosarului său. „Sunt dispus să intru într-o pușcărie, benevol, până când statul român îmi va face dreptate”, a declarat Viorel Ciubuc.