Au fost mobilizate echipe de toaletări ale copacilor de la Totul Verde, echipe ale Poliției Locale și echipe care, în colaborare cu reprezentanții societății Apa Nova, au verificat gurile de canalizare din zonele cu risc ridicat de inundații.

Reprezentanții operatorului de salubritate au intervenit eficient cu periile automate pentru îndepărtarea apei de pe carosabil, mai ales că ploile abundente au adunat chiar cantități de aproape 100 l/mp.

Au fost și copaci care au căzut și pe care cei de la Totul Verde i-au îndepărtat rapid, încă din timpul nopții.

Echipele de intervenție sunt în continuare în stradă și rămân în alertă până la expirarea codurilor de vreme severă emise de către autorități, pentru a asigura fluența traficului și a îndepărta eventualele consecințe neplăcute ale ploilor abundente.