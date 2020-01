Cîțu: "Suntem obligați să reparăm "mizeriile şi populismele" guvernărilor PSD"

Guvernarea PNL este una responsabilă, vine cu soluţii atât pe partea de cheltuieli cât şi pe cea de venituri pentru a repara "mizeriile şi populismele" guvernărilor PSD din ultimii ani, susţine ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook.



"Guvernarea PNL este una responsabilă. Venim cu soluţii atât pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului administrativ) cât şi pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile şi populismele guvernărilor PSD din ultimii ani", a scris, duminică, ministrul Finanţelor, pe reţeaua de socializare.



Acesta afirmă că dinamica creşterilor cheltuielilor cu asistenţa socială este condiţionată, ca în orice ţară din lume, de evoluţia economiei şi a încasărilor la buget, "mai ales în situaţia României unde 2/3 din cheltuieli curente sunt salarii şi asistenţă socială".



"În plus, dublarea alocaţiilor, 7,5 miliarde lei, nu a fost inclusă în buget şi este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decât cele bugetate şi/sau reduceri de cheltuieli. Din primul moment am căutat analiza făcută de PSD pentru legea pensiilor. Am căutat sursa de finanţare. Nu am găsit-o. Nu există. Am făcut la fel pentru amendamentul introdus în Parlament care dublează alocaţiile. Nici acolo nu am găsit sursa de finanţare. Iresponsabilitate maximă din partea socialiştilor care în disperarea de a-şi salva imaginea sunt gata să arunce în aer România", a mai scris Florin Cîţu.



Şeful de la Finanţe afirmă că susţine 100% declaraţia premierului României Orban, potrivit căruia dublarea alocaţiilor pentru copii se va face numai dacă există resurse financiare. "Dacă există resurse financiare, (...) nu-mi place să mint. Şi dacă am fi vrut să mărim alocaţiile nu am fi putut pentru că Legea bugetului era deja publicată, intrată în vigoare la momentul la care a fost promulgată Legea de creştere a alocaţiilor", a afirmat Orban, duminică, la Hotnews, întrebat dacă alocaţiile pentru copii vor fi dublate la jumătatea acestui an.



De asemenea, premierul a subliniat că sunt prevăzuţi bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei măsuri, deoarece "totul depinde de cum evoluează economia".