„Nu, nu mă retrag. (…) Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta. (…)

N-am bătut la ușa nimănui cu solicitarea „Vreau să fiu candidat”. Aveam meseria mea, viața mea, o familie cu un copil de cinci ani, o familie care are nevoie de mine”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, potrivit presei.