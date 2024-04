„În prezent, susținere au Robert Negoiță și Popescu Piedone, iar de la PNL, Rareș Bogdan și-a exprimat dorința de a reintra la candidatură dar și Sebastian Burduja. Luni va fi discuția finală. Cătălin Cîrstoiu nu va mai fi cu siguranță candidatul coaliției. Am informații că până nu-și rezolva problemele, coaliția nu îl mai susține.

Parcursul acestor decizii proaste a făcut ca PSD să ajungă în această situație. Bătaia de joc la adresa lui Gabriela Firea și Sebastian Burudja se vede acum. Pare că singura variantă este să piardă rușinos pe locul 3, lucru care se reflectă în București, dar și în țară. Pentru a ușura o decizie la PNL, se ia în calcul ca Piedone să iasă din PUSL și să devină independent, pentru a primi sprijin oficial și de la PNL. Și vechii pedeliști din PNL vor o nouă susținere pentru Nicușor Dan”, a declarat Anca Alexandrescu.

Robert Negoiță: „Aș fi dispus să fiu candidatul PSD-PNL!”

Robert Negoiță a declarat, pentru Realitatea Plus, că nu va mai refuza o eventuală propunere de a candida la Primăria Capitalei.

Nu pot să vă confirm acum. Cert este că e un moment important, Bucureștiul a suferit de subdezvoltare, în ultimii 4 ani, și noi trebuie să ne luptăm cu toate forțele pentru București. Dacă partidul o va face, nu voi mai refuza, deși până acum am tot refuzat. Am avut mai multe discuții, chiar și luni, la guvern, dar nu vreau să dau detalii. Eu nu mă mai opun unei nominalizări din partea alianțe, deci, aș fi dispus să fiu candidatul PSD-PNL. Au fost discuții, inclusiv în alianță, nu e o decizie luată, vor mai fi discuții. Nu sunt decizii pe care le iau eu, ci doar îmi arăt disponibilitatea de a candida din partea alianței. Eu nu am fost implicat, dar mi-au fost prezentate analize nefavorabile, pentru că de aceea ne-am tot întâlnit ca să găsim o soluție la problema Cîrstoiu”, a declarat Robert Negoiță.

Gabriela Firea și-a anunțat deja susținerea pentru o eventuală candidatură a lui Robert Negoiță din partea coaliției.