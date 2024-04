Candidatura lui Cătălin Cîrstoiu la Capitală a tulburat apele atât în interiorul Coaliției - cea care, de altfel, l-a și propus pentru funcția de primar general - cât și a celor două partide care o compun PSD și PNL.

Fostul premier și lider PNL Theodor Stolojan a declarat într-o ședință de miercuri seară, că medicul Cîrstoiu va fi „ciuca de bătaie a întregii campanii electorale” dacă nu va clarifica rapid acuzațiile de incompatibilitate care i se aduc.

„E un fel de ciupercăraie de așa-zise clinici și genul ăsta de alte unități în care, pur și simplu, actele medicale care nu presupun cheltuieli mari sunt îndreptate spre aceste clinici private, iar actele medicale care presupun cheltuieli mari de sănătate sunt îndreptate spre spitalele de stat. Deci, după părerea mea, dacă domnul doctor nu iese zilele următoare să clarifice foarte limpede toate aceste probleme, va fi ciuca de bătăie a întregii campanii electorale și asta va fi concentrarea la nivelul întregii țări. Deja vedem ce se întâmplă cu faptul că el întârzie să-și clarifice aceste probleme. Și impactul va fi negativ nu numai pentru București”, a declarat Stolojan, conform unei înregistrări citate de Realitatea PLUS.

Opinia lui Theodor Stolojan nu este singulară. Tot miercuri seara, premierul României și, totodată, președintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit, din Qatar, despre discuțiile privind retragerea lui Cîrstoiu de la candidatura pentru Primăria Capitalei.

„Abordarea este ca dl dr. Cîrstoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut o discuție de retragere în Coaliție. Am avut o discuție cu staful tehnic. Nu am avut o discuție punctuală de a veni alt candidat. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim aceste acuzații. Trebuie să iasă în fața presei și să explice toate aceste acuzații”, a spus Ciolacu.

„Eu sunt co-președintele Coaliției. Nu sunt nici judecător, nici de la ANI. Domnul Cîrstoiu nu este trimis în judecată. Trebuie să iasă, să explice. Nu mă puneți să răspund la întrebări prezumtive”, a mai spus președintele PSD.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că în acest moment, la nivelul coaliţiei s-a menţinut decizia ca doctorul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul coaliţiei, medicul urmând să-şi depună luni canidatura la Biroul Electoral Municipal (BEM). ”Fiind medic, cred că este mai priceput decât oricare dintre noi să iasă din starea asta de terapie intensivă”, a arătat Ciucă. El a precizat că Piedone nu este nici membru PSD, nici membru PNL, motiv pentru care nu pot să îl susţină la Capitală.