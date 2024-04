„Abordarea este ca dl dr. Cîrstoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut o discuție de retragere în Coaliție. Am avut o discuție cu staful tehnic. Nu am avut o discuție punctuală de a veni alt candidat. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim aceste acuzații. Trebuie să iasă în fața presei și să explice toate aceste acuzații”, a spus Marcel Ciolacu.