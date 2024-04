Primarul sectorului 3 a mărturisit, de altfel, că regretă faptul că, în urmă cu 4 ani, nu a susținut-o pe Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei.

Robert Negoiță a declarat, pentru Realitatea Plus, că nu va mai refuza o eventuală propunere de a candida la Primăria Capitalei.

Nu pot să vă confirm acum. Cert este că e un moment important, Bucureștiul a suferit de subdezvoltare, în ultimii 4 ani, și noi trebuie să ne luptăm cu toate forțele pentru București. Dacă partidul o va face, nu voi mai refuza, deși până acum am tot refuzat. Am avut mai multe discuții, chiar și luni, la guvern, dar nu vreau să dau detalii. Eu nu mă mai opun unei nominalizări din partea alianțe, deci, aș fi dispus să fiu candidatul PSD-PNL. Au fost discuții, inclusiv în alianță, nu e o decizie luată, vor mai fi discuții. Nu sunt decizii pe care le iau eu, ci doar îmi arăt disponibilitatea de a candida din partea alianței. Eu nu am fost implicat, dar mi-au fost prezentate analize nefavorabile, pentru că de aceea ne-am tot întâlnit ca să găsim o soluție la problema Cîrstoiu”, a declarat Robert Negoiță.

Gabriela Firea și-a anunțat deja susținerea pentru o eventuală candidatură a lui Robert Negoiță din partea coaliției.