"Apreciez foarte mult iniţiativa senatorilor Shaheen şi Durbin de introducere a unei legislaţii privind admiterea României în Programul SUA Visa Waiver, un semnal al importanţei tot mai mari a naţiunii noastre ca aliat vital al SUA în Europa", a scris Ciolacu, într-o postare publicată pe contul de Twitter.

Greatly appreciate @SenatorShaheen and @SenatorDurbin introducing legislation to admit #Romania to the US #visawaiver program, a signal of our nation\"s growing importance as a vital US ally in Europe.https://t.co/ExTxpee6HU