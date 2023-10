"Am fost la cumpărături şi am luat ce aveam nevoie: salată, castraveţi, ceapă şi nişte cartofi, mere, pateu Ardealul şi salam Săsesc, ulei şi zahăr, ouă, iaurt, telemea de oaie şi o bere Ursus - produsă la Buzău... total 93,50 de lei. E drept, am uitat să iau roşii, dar tot mă încadram în 100 de lei! Voi ce #cumpăraţiromâneşte cu 100 de lei?", a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Nu este prima dată când premierul abordează acest subiect. La mijlocul lunii septembrie, premierul a fost întrebat de jurnalişti ce poate cumpăra cu 100 de lei. "Eu cred că pot cumpăra consistent", a răspuns atunci Ciolacu.



Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la lansarea campaniei "Cumpără Româneşte", proiect iniţiat şi susţinut de Partidul Social Democrat.