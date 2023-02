Ciocolata cu insecte – noul desert care face furori printre americani

Cicadele sunt niște insecte care seamănă cu lăcustele. Sarah Dwyer a început să le prepare învelite în ciocolată şi să le comercializeze. Ideea i-a venit după ce în primăvara anului 2021 a fost o invazie în Maryland.

„Am petrecut 10 ani pentru a construi această afacere cu caramele acoperite cu ciocolată și am petrecut un an în Franța. Acolo am făcut o școală de patiserie și am devenit faimoasă pentru că am mâncat o insectă la televizor,” a spus Sarah Dwyer.

Dacă americanii par că nu au o problemă și consumă insecte chiar si la desert, in Romania ideea insectelor in alimente este intens disputată. Chiar în parlament există o propunere de a interzice insectele și viermii din mâncarea românilor.