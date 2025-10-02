Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, oraşul Ianca, care prezenta comorbidităţi semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DSP Brăila.
În ceea ce privește pacienții cu forme medii, este vorba despre două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanților), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Șantierul Naval VARD Brăila, și o alta din comuna Vădeni.
DSP Brăila recomandă populației să se protejeze prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea substanțelor repelente și a plaselor împotriva țânțarilor, folosirea insecticidelor sau a aerului condiționat în locuințe, precum și acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să elimine apele stătute din jurul gospodăriilor pentru a preveni dezvoltarea larvelor de țânțari.