CHECK-IN. Cresc taxele pentru locurile de parcare

Realitatea PLUS

Toți primarii din București susțin o eventuală decizie de a crește taxele percepute proprietarilor de mașini. Prețul pentru un an de liniște ar putea crește considerabil, în funcție de zona din Capitală în care locuiți. Astfel, bucureștenii vor plăti 600 lei pentru zona A, 500 lei în zona B, 400 lei în zona C și 300 lei zona pentru zona D. Vestea că s-ar scumpi locurile de parcare a fost dată de noul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu.

Acesta a publicat pe Facebook și scrisoarea pe care primarii sectoarelor au trimis-o Consiliului General. Potrivit documentului, în prezent se află în dezbatere publică la Primăria Generală proiectul de hotărâre pentru stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, din 2022. Taxa pentru parcarea de reședință se stabilește anual prin hotărâre de Consiliu General pentru tot Bucureștiul. Astfel, pentru anul 2021, valoarea ei a fost stabilită în aprilie 2020.

Prețurile sunt următoarele, în prezent: 84 lei/an în zona A, 66 lei/an în zona B, 55 lei/an în zona C, 37 lei/an în zona D. În centrul orașului este mai scump, iar la periferie mai ieftin. Unele primării de Sector au stabilit însă reguli diferite pentru că au acest drept. De exemplu, în Sectorul 3 se face licitație iar cine oferă mai mult acela câștigă locul. Mai ales pentru că nu sunt prea multe libere. Cel mai scump loc de parcare atribuit în sectorul 3 s-a ridicat la 4.000 lei/an. O adevărată avere. Regula a fost stabilită de consiliul local în 2018.

Și sectorul 4 are o metodă unică, în funcție de servicii. 120 de lei pe an dacă lași liber locul cât ești plecat sau 240 de lei dacă ai blocator. În cazul firmelor, prețul e de 360 de lei pe an fără blocator și 480 de lei dacă doriți exclusivitate.

În orice caz, bucureștenii trebuie să înțeleagă faptul că parcarea e un lux, nu o gratuitate. Dacă vrem locuri de parcare noi și un trafic mai decent, va trebui să plătim pentru asta. Dacă luăm exemplul Londrei, acolo aproape că e mai ieftin să călătorești cu taxiul în oraș decât cu propria mașină. Asta din cauza taxelor menite să protejeze mediul. Dacă vrem o țară ca afară, costă. Poate între timp mai construim și cîte un sens giratoriu ca să scăpăm de intersecțiile de coșmar din centru și poate mai îmbunătățim calitatea transportului în comun.

Ana Maria Păcuraru dă zilnic Check In acolo unde descoperim o problemă. Astfel, autoritățile vor avea o hartă cu puncte în care trebuie să vină cu soluții. Să fiți sănătoși, căci sănătatea este mai bună decât toate!