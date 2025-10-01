Conform clasamentului compilart de Visual Capitalist, Rusia ocupă de departe primul loc, cu o suprafață totală de 17.098.242 kilometri pătrați (6.601.665 mile pătrate). Țara se întinde pe 11 fusuri orare, traversând Europa și Asia, iar mai bine de 65% din teritoriu se află în zone de permafrost. Această întindere imensă o face să fie comparabilă cu întregul continent sud-american.

Canada, liderul emisferei vestice

Pe locul al doilea se află Canada, care acoperă aproape 10 milioane de kilometri pătrați (9.984.670 km² / 3.855.101 mi²). Este cea mai mare țară din emisfera vestică, dominată de teritorii nordice cu climă arctică, păduri boreale și tundră. Statisticile arată că 66% dintre canadieni locuiesc la mai puțin de 100 de kilometri de granița cu Statele Unite.

China, Statele Unite și Brazilia în top cinci

China ocupă poziția a treia, cu 9.706.961 km² (3.747.877 mi²), urmată de Statele Unite, care au 9.372.610 km² (3.618.783 mi²). Pe locul cinci se află Brazilia, cel mai mare stat din America de Sud, cu 8.515.767 km² (3.287.955 mi²). Împreună, Rusia, Canada, China și Statele Unite dețin aproape 30% din suprafața totală a uscatului de pe glob.

A fost inaugurat cel mai înalt pod din lume: se află în China, iar sub el ar încăpea două turnuri Eiffel

Australia și marile puteri regionale

Australia domină Oceania, cu 7.692.024 km² (2.969.906 mi²), fiind urmată de India, care are 3.287.590 km² (1.269.345 mi²). Argentina (2.780.400 km² / 1.073.518 mi²) și Kazahstan (2.724.900 km² / 1.052.089 mi²) completează primele zece locuri alături de Algeria, cel mai mare stat african, cu 2.381.741 km² (919.595 mi²).

România în clasament

România se află pe poziția 83 la nivel mondial, cu o suprafață de 238.391 km² (92.043 mi²). Țara se situează astfel mult sub giganții mondiali, însă are o dimensiune comparabilă cu alte state europene de talie medie.

De la giganți continentali la state liliputane

La polul opus față de marile puteri se află microstatele. Vaticanul este cel mai mic stat din lume, însă imediat după el se situează Monaco, cu numai 2,1 km² (0,8 mi²). Aici locuiesc aproape 39.000 de oameni, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai dens populate teritorii. Gibraltar, teritoriu britanic situat la extremitatea sudică a Spaniei, are doar 6,8 km² (2,6 mi²), dar o importanță strategică majoră, fiind punctul de trecere dintre Oceanul Atlantic și Marea Mediterană.

Contraste uriașe între state

Clasamentul mondial scoate în evidență contrastele extreme: de la Rusia, cu un teritoriu cât două continente, la Monaco, un stat mai mic decât multe cartiere ale unor capitale europene. Aceste diferențe explică de ce discuțiile despre geopolitică, resurse sau populație sunt adesea influențate decisiv de dimensiunea teritoriului fiecărei țări.

Noile reglementări din SUA transformă peste noapte milioane de oameni sănătoși în bolnavi cronici pe pastile