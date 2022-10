Sute de persoane căzut în râul Macchu, în localitatea Morbi.

Înregistrări video surprind oameni agăţaţi de podul scufundat parţial.

Presa locală scrie că peste 400 de persoane se aflau pe pod la momentul dramei.

Autorităţile au anunţat operaţiuni de salvare.

Podul s-a surpat la doar câteva zile după ce a fost redeschis, în urma unor reparaţii.

Premierul indian Narendra Modi a anunţat că este ”profund întristat de această tragedie”!.

Înregistrări video surprind un haos şi trecători care încercau să salveze persoane blocate în apă la lăsarea serii.

#Breaking: just in - Video footage hours before the pedestrian Cable bridge collapsed into the river in #Morbi, #Gujarat region in #India, showing you how packed it was with people trying to cross the river. pic.twitter.com/niVBUwJgT2