Autoritatea Metropolitană de Transport a difuzat o serie de videoclipuri cu stația Times Square din inima Manhattanului, unde au fost surprinse pagubele lăsate în urmă de inundații. În imagini se poate observa suprafața asfaltului inundată și nivelul apei care crește pe șinele subterane de metrou.

Din primele informații, cauza inundațiilor a fost generată de o conductă spartă. După ore întregi în care sute de muncitori și ingineri au pompat și au curățat stația, traficul a fost reluat.

Overnight, Times Square 42nd St Subway Station floods due to a large water main break on 7th Avenue in #NYC. 1 & 2 train service was suspended from W 96th St to 14th St, along with Train service halted in both directions on the 3 line, causing disruptions between Manhattan &… pic.twitter.com/x3CSDoRil1