Priveste cu atentie usile din imaginea de mai sus! Uita-te la forma, culoare si oricare alt detaliu care iti atrage atentia.

Rezolvarea testului:

Deschiderea usii Albastre

Esti mai degraba o persoana care ofera decat sa ceara. Esti considerat salvatorul celorlalti. Succesul tau depinde de relatiile pe care pe ai cu prietenii. In general, ai foarte putini prieteni, decat sa-ti deschizi inima in fata tuturor si sa fii ranit, Scrie Sfatul Parintilor. Alegerea acestei usi inseamna ca esti loial, onest si de incredere. Preferi sa faci lucrurile in liniste si sa faci pace decat sa lupti. In exterior pari un dur, insa in adancul sufletului esti o persoana iubitoare care tanjeste dupa fericire si dragostea adevarata. Odata ce gasesti ceea ce cauti, te simti linistit.

Deschiderea usii Violet

Inseamna ca puterea si gloria sunt lucrurile pe care le doresti cel mai mult in viata. Esti o persoana care se poate controla bine, determinata, plina de vointa, libera care nu se lasa vreodata dominat de vreo pofta. Tocmai de aceea, ceilalti sunt intimidati de tine. Totusi, esti un om bun care merita adevarata dragoste si devotiune. In ceea ce priveste viata amoroase esti: misterios, puternic, seducator…

Indiferent de cat de dificila este o situatie, trebuie sa te opresti pentru o secunda si sa gasesti curajul de a merge mai departe. Odata ce ai gasit acest curaj, vei fi linistit.

Deschiderea usii Rosii

Esti energic, animat, o persoana populara. Oamenii sunt atrasi de inteligenta, energia, pozitivitatea si personalitatea ta incantatoare. Esti competitiv si iti place sa fii respectat si recompensat pentru un lucru bine facut. In ciuda agresivitatii naturale, esti un om cu picioarele pe pamant, plin de intelegere.

Cand este vorba despre relatiile cu prietenii si membrii familiei esti incurajator, plin de caldura si pozitivitate. Esti un amant peste medie. Pana la urma rosul este culoarea pasiunii, a puterii si a energiei.

Deschiderea usii cu Bufnita

Esti o persoana unica si foarte curioasa pentru ca altfel nu ai fi ales usa cu un asemenea model, nu-i asa? Ai o pozitivitate incantatoare, o energie splendida, o individualitate efervescenta si independenta.

Ai o inima mare si o personalitate plina de bunatate asa ca nu e de mirare ca prietenii si familia te iubesc. Si tu ii iubesti la randul tau.

Persoanele de sex opus se simt atrase de tine, ceea ce nu este surprinzator avand in vedere pofta ta de viata, frumusetea, bunatatea si increderea in sine. Bufnita este asociata cu o persoana careia ii place rolul de erou datorita lipsei de egoism, asa ca esti binecuvantat cu o viata frumoasa si cu noroc.