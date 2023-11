Primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020 au loc în poligonul Capu Midia, în cadrul exerciţiului PATRIOT SPARK 23. Acesta a fost programat în urmă cu un an şi are rolul de a valida şi verifica funcţionarea sistemului. Miercuri, are loc evenimentul ”Ziua Distinşilor Vizitatori”, la care şi-au anunţat prezenţa premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă.