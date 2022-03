"Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a declarat Daniel Degău, administratorul benzinăriei din Beiuş pentru ziarul Bihoreanul.

Ministrul Energiei a făcut apel la calm şi îndeamnă oamenii să nu stea la cozi la benzinării, dând asigurări că există suficiente stocuri de carburant şi nu sunt argumente pentru creşteri explozive ale preţurilor.

„Fac un nou apel la calm: nu staţi la cozi. Avem suficiente stocuri, deci NU există argumente pentru creşteri nejustificate şi explozive ale preţurilor. Să nu ne lăsăm angrenaţi într-un război hibrid, mai ales în actualul context regional de securitate. Aşa cum a anunţat şi prim ministrul Nicolae Ciucă, instituţiile abilitate vor demara acţiuni ample de control la benzinării pentru că NU VOM PERMITE SPECULA! Să nu intrăm în jocul celor care doresc destabilizarea României!", a scris Popescu miercuri seara pe pagina sa de Facebook.