Somnul este o parte integrantă a vieții omului, iar preferința noastră pentru o anumită poziție în timpul somnului poate spune multe despre noi și despre anturajul nostru. Deși poate părea surprinzător pentru unii, felul în care dormim poate scoate la iveală multe aspecte despre relația noastră de cuplu. Fie că preferăm să dormim deconectați, în poziția fetusi, înțepeniți sau în poziția de pe spate, așa numita poziție „spooning”, acestea pot ilustra modalitățile prin care ne apropiem de partenerul nostru, nivelul de încredere și sentimentele de securitate din relație.

Iata ce spune pozitia in care dormi despre relatia ta de cuplu.

1. Pozitia fotbal

Cum e: dormiti amandoi pe o parte, cu fata unul spre celalalt, si va atingeti cu un picior.

Ce inseamna: Un simpla atingere va este de ajuns. Nu sunteti genul de oameni care au nevoie de un contact fizic total pentru a se simti apropiati. Aveti programe incarcate si nu prea petreceti atat de mult timp de calitate impreuna, pe cat v-ati dori. Asta nu inseamna ca atunci cand reusiti, totusi, sa fiti impreuna, nu aveti momente cu adevarat speciale.

De ce casa ta te îngrașă? 9 cauze nebănuite ale obiceiurilor tale alimentare, ascunse în locuință

2. Pozitia lingura

Cum e: dormiti amandoi pe o parte, imbratisati, unul cu spatele la celalalt.

Ce inseamna: Aveti o relatie traditionalista, scrie Sfatul Parintilor. Persoana care este “afara” cel mai des are rolul de protector, iar celalalt este “sensibilul” familiei care are nevoie de ocrotire. Cei care dorm in aceasta pozitie nu se duc niciodata la culcare suparati.

3. Pozitia ancora

Cum e: Unul doarme pe spate, cu o mana pe corpul celuilalt

Ce inseamna: Sunteti firi independente, dar dornici sa faceti compromisuri. Nu aveti aceleasi opinii in ceea ce priveste politica, religia sau cum sa lasati capacul de la WC, insa va place sa descoperiti cate lucruri aveti in comun. Pentru amandoi, un pahar de vin este cheia catre dormitor.

4. Pozitia alpinist

Cum e: Fiecare doarme la marginea patului, cu spatele la celalalt

Ce inseamna: Fie sunteti firi foarte practice si v-ati luat un pat foarte mare ca sa aveti loc, fie intre voi incepe sa se formeze o distanta – lui ii place sportul, tie artele; lui ii place carnea, tu esti vegetariana -, fie va respectati reciproc spatiul intim.

O escortă româncă a stors 100.000 de euro de la un director RAI Italia: „Mi-a spus că, dacă nu o plătesc, îmi va ucide pisicile”