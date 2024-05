Deși este ciudat cum câștigă pe bandă rulantă contracte, în marea lor majoritate cu statul român, afacerista neagă cu vehemență orice legătură cu personaje cu conexiuni din serviciile de informații.

„Avem firma asta de 10 ani, câștigăm cam 5 licitații pe an. Domnul Hideg nu a spus adevărul. Firma pe care o conduc a licitat 32 de lei masca, iar firma lui Hideg 52 de lei. Eu am fost descalificată pentru că nu am avut produse conforme, așa că, nu am ajuns în oferta financiară. Nu-l cunosc pe Ponta, domnul Tarău mi-a făcut cunoștință cu el. Eu căutam măști de vânzare, pentru că voiam să mă duc la licitații. Nu l-am amenințat pe Hideg, ne-am văzut odată la el la birou, când mi-a dat 2 măști și niște documente. Am avut niște măști care nu erau conforme, iar ale lui Hideg au fost. Nu aveam cum să-l șantajez, pentru că eu nu am trecut. Nu am mai avut a două întâlnire, l-am așteptat la mine la birou să ne întâlnim, dar nu a mai venit.

La firma Akyle Security este băiatul meu acționar majoritar. Pe Cristian Popescu Piedone nu-l cunosc, nu știu de licitație la Sectorul 5, s-a făcut și o contestație. Pe Gabriela Firea nu o cunosc și nici pe Aurelian Bădulescu.

Am ajuns la Clubul Olimpia ca manager, prin concurs, acum 20 de ani, după ce am fost șef de hotel la Complexul Lia Manoliu. Au trecut 22 de ani de atunci, am un dosar cu Neînceperea Urmăririi Penale (NUP), nici nu mai știu ce s-a întâmplat atunci. Au fost două dosare în cercetare, ambele au fost finalizate cu NUP. Corvin Nedelcu nu era în ecuație pe vremea aceea. Pe el în cunosc pentru că am lucrat împreună. Niciodată nu am fost asociați, nu l-am mai văzut din 2012. Cred că l-am prins vreun an de zile. Nu o cunosc pe Monica Iacob Ridzi, iar pe doamna Sorina Plăcintă am prins-o doar vreo lună. Fac licitații de când mă știu. Am studiat acest domeniu până la 30 și ceva de ani. Conform legii, CNSC a blocat BURA, nu firmele noastre. Noi avem peste 100 de angajați la firmă. Pe Coldea nu îl cunosc, nu m-am întâlnit niciodată cu el și nici cu generalul Dumbravă. Kemal Guner, nu cunosc acest nume, deși probabil că îl știu, dacă a făcut traduceri pentru mine. Cu Simona Ciulavu ne știm, am fondat firma Akyle, avem și proiecte imobiliare împreună.

Am cumpărat cele două fabrici de zahăr prin intermediul fermierilor. Sunt acționar, am dat 1 milion și un pic de euro, toată tranzacția fiind prin bancă. Muncesc între 15 și 16 ore pe zi, deci acesta este rețeta succesului. Jumătate din cifra de afaceri a firmelor mele vin din contracte cu privații. Particip la 150 de licitații pe an, din care câștig 5-10, nu cred că e mult. Concurența este între 3 și 5 firme la fiecare licitație. Firma care face curat la metrou are 700 de angajați, noi avem în total 1.500 de oameni angajați. În ultimii doi ani am avut cifră de afaceri de 70 milioane de euro. Nu suntem singurii care oferim consultanță, dar avem și contracte pentru noi. Am făcut consultanță, cum e cea la Otokar, contractul fiind de 2 milioane de euro. Suntem proprietari la două fabrici și vindem și producția.

„Nu cunosc și nu am legături cu nimeni de la SRI”

La Libro Bistro m-am întâlnit cu o persoană, dar despre care nu știu dacă activează sau activat în SRI. Pe Robert Ionescu îl cunosc, pentru că suntem asociați. Best Achiziții și Libro Events nu cred că sunt singurele din România care aduc zahăr din Ucraina, îl ambalează și îl vând. Georgian Pop, de la Rezervele Statului, nu mi-a încredințat mie contractul, ci l-am câștigat la licitație. La concertul de la Primăria Sectorului 5 am câștigat pentru că am fost singurii care am participat.Nu am avut contract de măști cu ONAC, nu cred, din ce știu. Lucrăm pentru mai multe firme din străinătate și din Turcia”, a declarat Mihaela Neagu.

Totuși, Cătălin Hideg o contrazice. Neagu i-a cerut să cedeze locul la licitație

Cătălin Hideg, concurentul Mihaelei Neagu, susține că aceasta i-a cerut să renunțe la licitație. De asemenea, deși afacerista susține că nu s-au mai întâlnit și a doua oare, Hideg a declarat că sau mai întâlnit.

„Ne-am întâlnit să ia mostre și după licitație. A făcut o afirmație mincinoasă. Înainte de a fi descalificată, a venit să îmi ceară să plec eu de pe locul 1. A doua minciună este faptul că firma mea NU a câștigat licitația la măști cu 54 de lei bucata, ci cu 31 de lei, de la 34 de lei, cât plecase. Este o minciună fără margini”, a declarat Hideg.

Cine este Mihaela Neagu? O poveste încâlcită și cu conexiuni în subteran

Cine a promovat-o pe Neagu

În 2006, Mihaela Neagu gestiona Hotelul Sport din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”. A fost dată destul de repede afară, pentru că poliția a descoperit că şi-a falsificat cartea de muncă, în care a trecut că are calificarea de recepționer.

Un moment important a fost venirea PDL la putere, în 2009, când Mihaela Elena Neagu este numită manager al Complexului Sportiv Olimpia, aflat în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport. Se spune că a primit funcția, datorită Sorinei Plăcintă, fostul ministru PDL al Tineretului şi Sportului, însă a avut relații bune și cu succesoarea ei – Monica Iacob Ridzi.

Pandemia, prilej de bucurie, pentru unii





Mihaela Elena Neagu s-a descurcat bine și în pandemie, câștigând contracte frumoase cu statul pentru livrarea de măști și combinezoane, în principal, prin intermediul firmei Best Achiziții. În 2018, în acționariat intră și Alexandru Vlad Mihai Cristescu, fiul Mihaelei Neagu, după cum s-a scris în presă, și care mai apoi rămâne asociat unic, în timp ce Mihaela Neagu devine director general.

Alexandru Vlad Mihai Cristescu este cunoscut și ca fiind cel mai tânăr milionar de la noi, după cum l-a numit presa de profil în urmă cu câțiva ani.

În 2020, Best Achiziții a încheiat nu mai puțin de șapte contracte cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aflată în subordinea Primăriei Capitalei, în valoare de 9,2 milioane de lei, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice. De asemenea, compania a mai prins ceva contracte de dotare cu măști și combinezoane pentru spitalele din subordinea Primăriei București și multe altele.

În 2021, Best Achiziții a avut o cifră de afaceri de 178,2 milioane lei și un profit de 22 milioane lei, dar și datorii de 59,3 milioane lei. Cel mai bun an a fost, însă, 2020 cu afaceri de 241,8 milioane și un profit de 62,7 milioane lei.

Pasajele Bucureștiului, „curățate” tot de Mihaela Neagu

Printre ultimele contracte cu statul încheiate cu statul de Mihaela Neagu se află și cel privind contractarea serviciilor de curățenie a patru pasaje (Pasajul Universității, Pasajul Basarab, Pasajul Piața Presei Libere și Pasajul Piața Sudului) gestionate de Administrația Străzilor București.

Licitația a fost organizată, în mai 2022, fiind depusă o singură ofertă considerată admisibilă. Concret, aceasta aparținea unei asocieri între două firme: SC Libro Events SRL, care are ca acționar pe Mihaela Neagu, și SC Metodic Clean Services SRL.

Contractul este încheiat în octombrie 2022 și are o valoare 10,7 milioane lei cu TVA inclusă (2,2 milioane euro).

De-a lungul timpului, compania Libro Events a încheiat aproape 350 de contracte cu statul, potrivit informațiilor apărute în presă. Printre clienți s-au numărat Compania Națională Aeroporturi București SA, CJ Călărași, CJ Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Clubul Școlar Sportiv Reșița sau Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București. Mai trebuie amintit și contractul pentru curățenia autobuzele STB în valoare de 5,6 milioane lei.

În 2021, Libro Events a avut o cifră de afaceri de 34,1 milioane lei și un profit de 0,7 milioane lei, rezultate modeste de-a dreptul față de anul de 2015, încheiat cu afaceri de 126 milioane lei și profit de 13 milioane lei.

Conexiunile te ajută la nevoie

Conexiunile și influența de care se bucură Mihala Neagu sunt extrem de mari. Este în acționariatul din firma SC Diamond Real Estate SRL, cu activitate în domeniul imobiliar și care are printre acționari pe Robert Constantin Ionescu, avocat, fost viceprimar PDL al Capitalei și care mai deține firma de securitate abonată la contracte cu statul (Akyle Security SRL), dar și pe Simona Ciulavu, fosta consilieră a lui Ludovic Orban la Primăria Capitalei și la Ministerul Transporturilor, patroana companiei BSG Business Select SRL (prezentă în dosarul fostului director al UNIFARM Adrian Ionel), dar și pe Best Achiziții, potrivit Jurnalul.ro.

De asemenea, Alexandru Vlad Mihai Cristescu, asociatul unic al SC Best Achiziții SRL, are acțiuni și în compania SC Akyle Security SRL, alături de Robert Constantin Ionescu și de Constantin Pitcovici, tatăl fostului ofițer DGA Petru Pitcovici, care s-a ales cu o condamnare la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul lui Puiu Popoviciu.

În calitate de acționar unic al firmei Best Achiziții SRL, în 2017, Mihael Neagu a reușit să blocheze pentru o săptămână, după ce a depus contestații la licitația de peste un miliard de lei, un proiect strategic pentru UE: gazoductul BRUA, care unește Bulgaria, România, Ungaria și Austria, obiectivul fiind reducerea dependenței de gazele naturale din Rusia.