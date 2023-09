Casa în care locuim este principalul mediu în care ne hrănim și petrecem timp, așadar tindem să neglijăm influența sa asupra obiceiurilor noastre alimentare. Felul in care este organizata casa ta te poate ajuta sa slabesti, sa-ti mentii greutatea sau, dimpotriva, te poate ingrasa.

Așadar, iata principalii factori din propria ta casa care te predispun la ingrasare!

Rafturile sunt prea pline

Cand ai toate rafturile din debara sau din dulapurile din bucatarie pline de conserve, borcane si alte recipiente pline de mancare, esti expus riscului de a-ti satisface toate poftele atunci cand te cuprind. Vrei niste chipsuri, dai iama la dulap. Ti-e pofta de paine cu unt si gem, scoti gemul din debara. Pentru a scapa de tentatiile de pe rafturi, fa o curatenie temeinica. Daca stii ca nu te poti abtine de la bunatati, atunci scapa de ele, fa-le cadou. Pastreaza doar produsele sanatoase!

Fructele sunt in frigider

Daca ai produsele alimentare nesanatoase la vedere si pe cele sanatoase ascunse, este firesc ca tentatia de a manca niste briose de pe masa sa fie mai mare decat a consuma un mar ascuns in sertarul de jos al frigiderului. Tot ceea ce este sanatos si ce nu se strica repede pastreaza mereu la vedere. Astfel, mai degraba vei manca o fructa decat paine cu Nutella, daca aceasta din urma nu este la vedere.

Temperatura este vesnic potrivita

Faptul ca in masina in care circuli este o temperatura mereu potrivita, la locul de munca la fel si acasa la fel te poate predispune la ingrasare. De ce? Pentru ca organismul tau nu mai depune niciun efort suplimentar pentru a mentine temperatura. Cand este frig, corpul tau consuma energie pentru a se incalzi, iar cand este mai cald, depune efort pentru a te raci. Pentru a evita o temperatura de confort, este indicat ca in casa sa sa fie cu cateva grade mai putin decat temperatura potrivita tie. In felul acesta, iti activezi celulele adipoase brune care-ti accelereaza metabolismul si te ajuta sa arzi mai multe calorii.

Echipamentul de sport este ascuns

Daca iti ia 10 minute doar sa te gandesti unde iti sunt pantofii sport, adidasii de alergat sau restul echipamentului de sport, este clar ca nici nu vei sta sa-l cauti in fiecare zi pentru a te echipa de exercitii fizice. Tine tot ceea ce folosesti cand faci sport la vedere, astfel incat sa-ti fie mai usor sa te pornesti cand vrei sa faci miscare.

Inviti mereu pe cine nu trebuie acasa la tine

Cine se aseamana se aduna, zicala fiind valabila si in ceea ce priveste greutatea corporala. Nimeni nu spune ca trebuie sa renunti la prietenii care obisnuiesc sa bea litri de bere si sa manance cate zece pungi de chipsuri seara, dar ar trebui totusi sa ii inviti mai rar pe la tine, caci obiceiurile lor alimentare nesanatoase sunt „molipsitoare”.

Prea putină lumină

Cand te trezesti dimineata, asigura-te ca intra lumina naturala in casa ta. Daca te trezesti inainte de rasarit, aprinde toate luminile din casa. In felul acesta te pornesti mai usor dimineata, iar hormonul leptina este produs mai cu eficienta de organism, acesta fiind esential pentru controlul poftei de mancare pe parcursul zilei.

Mananci cu „de toate” pe masa

Mai ales seara, nu scoate tot ce ai in frigider de mancare pe masa. Pune-ti in farfurie ce consideri ca mananci si rezuma-te la atat. Daca ai si branza, si sunca presata, si ciorba, si mancarea de cine stie ce in fata ta, se prea poate sa mananci din toate, ingerand mai mult decat ai nevoie. Cu cat ai mai putin mancare in fata ta, cu atat mananci mai putin si scazi riscul de ingrasare.

Ai prea multe ecrane

Prea multe ecrane intr-o casa indica o viata sedentara. Daca ai cate un ecran in fiecare camera, televizor si calculatoare, este mai probabil sa te pui in fata lor decat sa faci ceva activi seara, scrie lyla.ro. Aduna-ti toata aparatura electronica in living. Nu trebuie sa ai laptop sau televizor in camera de dormit sau in bucatarie pentru a nu fi tentat sa le deschizi si sa pierzi vremea cu ciugulitul in fata lor.

Ai farfurii prea mari

Cu cat farfuria este mai mare, cu atat trebuie sa pui mai multa mancare pentru a o umple. Renunta la farfuriile mari pe care le ai! Fa rost de farfurii mici si mananca doar din ele. Poti sa reduci cu pana la 44% din aportul caloric la o masa daca pui mancarea in farfurii sau boluri mici, nu in cele clasice, mari.

