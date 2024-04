Ai dureri de cap

Oamenii de stiinta nu pot spune inca cu exactitate de ce lipsa somnului duce la dureri de cap, insa conexiunea a fost observata cu un secol in urma. Migrenele apar in lipsa orelor de somn necesare, iar un procent semnificativ de oameni se trezesc cu dureri de cap in lipsa odihnei de pe noapte.

Nu mai poți învăța

Lipsa somnului este una dintre cele mai intalnite probleme in randul elevilor. Un studiu care a avut drept subiecti elevii de liceu a demonstarat ca cei care intarziau la scoala intre 7:30 si 8:30, au mari sanse sa isi scada performantele scolare. Se pare ca acest lucru se intampla si in cazul adultilior, memoria de scurta durata fiind afectata de privarea de somn.

Acumulezi kilograme în plus

Daca nu dormi suficient, dezechilibrul hormonal va duce la cresterea apetitului si la o lipsa a controlului asupra cantitatii de hrana ingerata. Este adevarat ca arzi mai multe calorii atunci cand esti treaz, insa nu atat de multe pe cat consumi intr-o zi in care esti obosit.

Riști să te confrunți cu boli cardiace

Un grup de cercetatori a facut un experiment in care cativa voluntari au fost privati de somn pentru 88 de ore. Tensiunea arteriala a acestora a crescut semnificativ pe durata cercetarii. In a doua parte a studiului, oamenii de stiinta au observat ca si cei care au avut voie sa doarma pentru 4 ore pe noapte au suferit schimbari vizibile a tensiunii arteriale.

Concentratia proteinei C reactive, proteina folosita in diagnosticarea mai multor boli de inima, a crescut ingrijorator, atat in randul acelora care au fost privati partial de somnn, cat si a celor care nu au dormit intreaga perioada de 88 de ore.