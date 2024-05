Judecătoarea Ancuța Popoviciu a fost înlocuită

Judecătoarea Ancuța Popoviciu, cunoscută pentru gafele sale în sala de judecată, a generat multă nemulțumire și dezamăgire printre părinții victimelor ucise de Vlad Pascu. Acestea s-au amplificat pe măsură ce procesul avansa, iar părinții au pierdut orice speranță de a vedea dreptatea făcută. Cu toate acestea, vestea schimbării magistratului a adus un val de optimism.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi Olariu, unul dintre tinerii uciși în tragicul accident din 2 Mai, a declarat că schimbarea judecătoarei îi redă încrederea că procesul va fi reluat și că se va face dreptate. El a subliniat că speranțele părinților erau aproape nule, dar această schimbare reprezintă o nouă șansă pentru un verdict corect.

„Am jucat ultima carte. Am zis că dacă ea nu va fi mutată, să mai avem încă o şansă şi şansa a fost de partea noastră, am văzut că au recuzat-o. Sper mâine să se amâne şi acest judecător să o ia de la zero că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost nimic bine,” a spus Valentin Olariu pentru Observator News.

Ce reacție a avut Ministrul Justiției în acest caz

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a reacționat la schimbarea judecătoarei Ancuța Popoviciu, subliniind importanța acestui pas pentru cursul justiției. Deși nu a dorit să se pronunțe direct asupra dosarului, ministrul a exprimat o ușurare că procedura își va continua cursul fără implicarea judecătoarei care a generat multă emoție negativă.

„Nu-mi cereţi să mă pronunţ pe dosare, însă, din punctul meu de vedere, este o uşurare că această procedură îşi va urma cursul fără judecătoarea care a creat atâta emoţie negativă în spaţiu public,” a declarat Alina Gorghiu.

Cu un nou magistrat la cârma procesului, părinții victimelor își pun speranțele în reluarea de la zero a cazului și într-un verdict just. Următorul termen de judecată este așteptat cu nerăbdare, în speranța că acesta va aduce un început nou și corect pentru procesul împotriva lui Vlad Pascu.