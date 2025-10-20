Vizita, a doua efectuată în capitala americană, a inclus întâlniri la nivel înalt dedicate consolidării parteneriatului economic româno-american. Discuțiile s-au axat pe promovarea progreselor realizate de România în domeniul fiscal, pe atragerea investițiilor și pe poziționarea țării drept un hub economic și energetic în Europa de Sud-Est. Ministrul Finanțelor a subliniat rolul României ca pilon de stabilitate pentru securitatea transatlantică, prin politici fiscale prudente și un mediu predictibil pentru investitori.

România, pe agenda administrației Trump: investiții și parteneriate strategice

Una dintre cele mai importante întâlniri a fost cea cu Paolo Zampolli, reprezentantul președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, și cu trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. În cadrul discuțiilor, ministrul Alexandru Nazare a prezentat oportunitățile strategice pentru investițiile americane în România, cu accent pe infrastructură și energie. „Am transmis, atât emisarului președintelui Trump cât și trezorierului Statelor Unite, mesajul că România vizează consolidarea parteneriatului economic dintre cele două state prin investiții strategice și consistente, care să asigure beneficii clare ambelor părți. De asemenea, că România este pregătită să își pună în valoare într-un mod avantajos oferta economică schimbând strategia pentru a fi proactivă în atragerea de investiții străine”, a declarat Ministrul Alexandru Nazare.

Cooperare în domeniul energiei și infrastructurii

În cadrul întrevederii cu Jarrod Agen, Director Executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al SUA, Alexandru Nazare a discutat despre proiecte precum Neptun Deep și retehnologizarea reactoarelor Centralei de la Cernavodă. Ministrul a subliniat și importanța coridorului Vertical Gas Corridor, menit să întărească securitatea energetică a Europei de Sud-Est. România este co-inițiator al acestui proiect, care poate deveni un pilon major al stabilității regionale.

Proiecte comune cu Exim Bank US

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit și cu președintele Export-Import Bank of the United States (Exim Bank US), John Jovanovic. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării economice bilaterale, în special prin finanțarea proiectelor din energie și infrastructură. România și Exim Bank US au deja un parteneriat solid, demarat printr-un Memorandum de Înțelegere semnat în timpul primei administrații Trump. Finanțarea totală estimată pentru proiectele nucleare din România, inclusiv Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești, se ridică la aproximativ 7 miliarde de dolari, dintre care 98 de milioane au fost deja aprobate.

DFC și investițiile strategice americane în România

La doar câteva zile după numirea sa oficială, Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), s-a întâlnit cu Alexandru Nazare. Discuțiile s-au concentrat pe investiții în energie și infrastructură, iar ministrul a adresat o invitație oficială reprezentantului DFC pentru o vizită la București.

Parteneriate extinse cu Banca Mondială

Ministrul Nazare a avut discuții cu Antonella Bassani și Eugene Rhuggenaath, reprezentanți ai Băncii Mondiale, privind proiecte în domeniile energiei, sănătății și infrastructurii. Un alt subiect important a fost dezvoltarea fondului suveran pentru piața de capital. Antonella Bassani și-a exprimat intenția de a participa în decembrie la București la un workshop dedicat relansării economiei României. În cadrul colaborării cu Banca Mondială, s-a discutat și despre proiectul „Black Sea AI Gigafactory”, care ar putea transforma România într-un centru regional al dezvoltării în domeniul Inteligenței Artificiale.

IFC și MIGA, sprijin pentru investiții și sectorul privat

Makhtar Diop, directorul general al International Finance Corporation (IFC), a anunțat dublarea portofoliului de finanțare pentru România, în prezent evaluat la 2,5 miliarde de euro. Scopul este susținerea tranziției ecologice, digitalizării și conectivității economice. În același timp, Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte al MIGA, a discutat despre dezvoltarea instrumentelor de garantare a investițiilor și sprijinirea companiilor românești implicate în reconstrucția Ucrainei și Republicii Moldova.

Dialoguri cu FMI, Fitch și BERD: consolidare fiscală și investiții durabile

Discuțiile cu reprezentanții FMI, Jeroen Clicq și Alfred Kammer, au vizat progresele de consolidare fiscală și obiectivele Guvernului României privind reducerea deficitului bugetar. Ministrul Nazare a avut și o întrevedere cu Erich Arispe Morales, director Fitch pentru Europa, subliniind îmbunătățirea situației fiscale și prioritățile de digitalizare. În discuțiile cu Odile Renaud-Basso, președintele BERD, au fost abordate proiecte pentru infrastructură rezilientă, tranziție verde și reforme în companiile de stat.

România, promotor al cooperării economice transatlantice

În cadrul evenimentelor organizate la Camera de Comerț a Statelor Unite, Atlantic Council și Hudson Institute, ministrul Alexandru Nazare a reafirmat angajamentul României pentru investiții și cooperare transatlantică. „România se poziționează drept un pilon strategic al cooperării economice și de securitate transatlantice, promovând investițiile americane, disciplina fiscală și transparența. În România avem peste 900 de companii americane, care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea țării noastre. România încurajează investițiile, suntem deschiși pentru business-uri noi și avem o abordare înnoită față de atragerea investițiilor străine – suntem mai deschiși, suntem proactivi. Nu am fost suficient de eficienți în a ne promova avantajele din punct de vedere logistic, energetic și al capitalului uman. Avantajele noastre strategice sunt majore, de aceea și ambițiile noastre sunt ridicate”, a declarat ministrul.

În finalul vizitei, Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii Finanțelor din Austria și Olanda despre sprijinul acordat României în procesul de aderare la OCDE, în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale.

