Dan Grigore Adamescu a fost pus sub control judiciar pe cauţiune contra sumei de 40 de milioane de lei în dosarul falimentării societăţii Astra. In cazul omului de afaceri Ioan Niculae, in contul cauţiunii, procurorii au pus sechestru pe acţiuni echivalând 5 milioane de euro la un hotel din Poiana Braşov.

Fostul preşedinte Eximbank Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, inculpat în dosarul mitei de 20 milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate, i-a fost stabilita o cautiune de 1,5 milioane de euro. Fostul ministru de Finanţe, Sebastian Vlădescu, a trebuit să achite o cauţiune de un milion de euro în dosarul în care procurorii anticorupţie l-au acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă în formă continuată.

Directorul unei mari firme de IT, Sorin Mîndruțescu, a fost plasat sub control judicar in 2019 pe cauțiune de 500.000 de euro, acuzat ca ar fi primit mită aproape 870 de mii de euro de la firme private pentru subcontractări.

Piedone, pus sub control judiciar în dosarul Colectiv. Pentru el a fost stabilita o cautiune de aproape 300 de mii de euro.

Si fostul deputat Cristian Boureanu a trebuit sa plateasca 200.000 de euro în dosarul în care e cercetat alături de Sebastian Văldescu.

Cele mai mari cauţiuni plătite de milionarii din România:

Dan Adamescu, 2016: 8.000.000 euro

Ioan Neculaie, 2017: 5.000.000 euro

Ionuț Costea, 2018: 1.500.000 euro

Sebastian Vlădescu, 2018: 1.000.000 euro

Sorin Mândruțescu, 2019: 500.000 de euro

Cristian Popescu Piedone, 2016: 300.000 euro

Puiu Popoviciu, 2017: 234.69 euro

Cristian Boureanu, 2018: 200.000 euro

Mădălin Voicu, 2016: 100,51 euro

Florian Coldea, 2024: 100,51 euro

Dumitru Dumbravă, 2024: 100,51 euro

Adina Buzatu, 2016: 6000 euro

Constantin Niță, 2016: 30,15 euro

Florin Cîțu, decembrie 2000, SUA: 138.53 euro



SURSA: Realitatea Plus

Cercetați într-un mega dosar de corupție, foștii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava au primit câte o cauțiune de câte 500.000 de lei fiecare.

Legat de aceste cauțiuni, trebuie spus că banii sunt, de fapt, blocaţi până când o instanţă de judecată va ridica măsura sau până la încheierea procesului. Dacă procesul se va solda cu achitare, banii vor fi restituiţi, dacă se va solda cu o condamnare, suma va rămâne în cont pentru acoeprirea eventualului prejudiciu.