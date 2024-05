Jurnalista a dezvăluit că în urma controlului judiciar, acesta va fi primul an în care Florian Coldea lipsește de la Grand Prix Monaco F1. Dezvăluirile au fost făcute într-o postare pe pagina sa de socializare. Fostul numărul 2 din Servicii urma să fie însoțit de apropiatul său, Neidoni, cel care este proprietarul în acte al vilei de pe Coasta de Azur.

"Dl. Coldea saptamana trecuta se afla la Monaco, eu am spus acest lucru inainte sa fie convocat la DNA. Ar fi urmat sa se intoarca - in aceasta noapte avea bilet de avion - dupa cursa de la Monaco. El este un nelipsit participant al cursei de Formula 1 de la Monaco. (...)

Am informatia ca in 2022 si 2023 a stat alaturi de persoane foarte importante din statul roma. Nu am sa le fac publice. Astept dl Coldea sa le faca dansul publice aceste informatii.

Eu voi continua dezvaluirile in aceste zile. O sa vedeti caracatita este de mare. Am spus inca de joi faptul ca este doar inceputul. Va trebui sa continuam aceasta munca cu multa perseverenta pentru ca daca ramanem doar la acest stadiu, la Dumitru Dumbrava, Dumitru Cocoru si Florian Coldea, statul roman nu va reusi sa destructureze aceasta caracatita.

Dl. Florian Coldea este banuit ca ar detine acea caracatita la Monaco, si este pe numele lui Bogdan Neidoni, fostul sau coleg de camera de la academia pe care au urmat-o impreuna, de altfel prieteni foarte vechi.

Voi prezenta in aceasta seara, de la ora 21.00, noi dezvaluiri. In platou la Culisele Statului Paralel va fi denuntatorul lui Florian Coldea si a lui Dumitru Dumbrava si a lui Doru Traila, dl Catalin Hideg, dar si Marian Vanghelie, care a fost contactat de acest grup, in special de dl. Neidoni, care a trimis si pe sotia domniei sale si alti intermediari sa ii transmita ca pot sa il ajute cu dosarul domniei sale. Vor fi dezvaluiri de senzatie", a declarat duminica, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.