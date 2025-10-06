Valoarea amenzilor poate depăși 4.000 de lei, iar durata maximă permisă pentru funcționarea sirenei este clar stabilită.

Cum funcționează o alarmă auto

Sistemele antifurt moderne sunt printre cele mai utilizate metode de protecție a autovehiculelor la nivel mondial. În mod obișnuit, o alarmă auto este alimentată direct de la bateria mașinii, are o telecomandă pentru activare și dezactivare și un semnal sonor care se declanșează automat în anumite situații.

Dispozitivul detectează deschiderea neautorizată a portierelor, pornirea motorului fără cheie sau orice zgomot puternic asemănător unei lovituri. În momentul în care aceste impulsuri sunt înregistrate, sistemul reacționează imediat prin sunetul specific al sirenei.

Există și variante avansate de alarme, care pot trimite notificări direct pe telefonul proprietarului, pot bloca motorul în mers sau chiar pot alerta automat poliția.

Ce prevede legea pentru alarmele care depășesc limitele

Utilizarea necorespunzătoare a unui astfel de sistem antifurt poate genera costuri semnificative pentru șoferi. Pe lângă investiția inițială pentru montare și configurare, posesorii de autovehicule se pot trezi amendați dacă nu dezactivează imediat alarma declanșată.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege”, prevede Art. 102 (33) din legea circulației.

În funcție de punctul de amendă stabilit pentru anul 2025 – respectiv 202,5 lei – valoarea totală poate varia între 1.822,5 lei și 4.050 lei.

Setările care pot face diferența între o alarmă eficientă și o amendă

Chiar și cele mai simple modele de alarme dispun de opțiuni multiple. Proprietarii pot regla durata semnalului sonor, intensitatea, nivelul de sensibilitate sau tipul de eveniment care o declanșează. În funcție de preferințe, sistemul poate reacționa la cea mai mică vibrație sau doar în momentul în care este deschisă o portieră. Durata de funcționare a alarmei poate fi setată la 15-20 de secunde sau poate fi lăsată să sune continuu, iar nivelul acustic variază între sub 50 și peste 150 de decibeli.

După montare, reglajele pot fi făcute atât de proprietar, cât și de instalatorul care a montat sistemul. Alegerea corectă a acestor parametri poate preveni nu doar neplăceri, ci și sancțiuni.

Limitele de zgomot impuse de Ministerul Sănătății

Reglementările privind nivelul de zgomot sunt stabilite de Ministerul Sănătății și vizează protejarea confortului acustic în locuințe. Potrivit normelor în vigoare:

„Pentru apartamente, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB(A) și curba de zgomot 30 în timpul zilei; în timpul nopții (orele 22,00-6,00), nivelul echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB(A) față de valorile din timpul zilei”, precizează documentul emis încă din 1997.

Teoretic, pentru a verifica dacă o alarmă depășește aceste limite, ar trebui măsurat nivelul sonor în interiorul unei locuințe, folosind echipamente omologate, de către specialiști ai Poliției sau ai Ministerului Sănătății.

O situație aproape imposibil de verificat în practică

În realitate, efectuarea unei astfel de măsurători este aproape imposibilă. Pentru ca testul să fie valid, alarma ar trebui să sune continuu până la sosirea echipei de experți, care ar instala dispozitivele de măsurare. În aceste condiții, autoritățile pot verifica doar durata totală a semnalului sonor.

Legea prevede clar că sirena nu trebuie să sune mai mult de 59 de secunde. Totuși, nu este stabilit un număr maxim de repetări sau o durată minimă a pauzelor dintre declanșări, ceea ce lasă o zonă gri în aplicarea practică a acestor reglementări.

