Fie că ești interesat de astrologie sau pur și simplu curios să afli mai multe despre tine și personalitatea ta, descoperirea super-puterii tale în funcție de zodie poate fi fascinantă. Astrele ne influențează în diverse moduri și ne oferă calități unice care ne diferențiază de ceilalți. Este important să ne conectăm cu această calitate specială pe care o avem, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau când ne comparăm cu ceilalți.

Berbec

SUPERPUTERE: ENERGIE FĂRĂ MARGINI

Fie că este vorba de adunarea echipajului pentru o altă rundă de fotografii în timpul weekendului, de planificarea excursiei de la 6 dimineața în aceeași zi sau de un entuziasm suspect de a-ți transporta toată mobila grea fiecare dată când te muți, Berbecii sunt ca iepurașul energizat, merge mereu! Condus de planeta de acțiune Marte și întotdeauna gata să adauge mai multe lemne in foc, Berbecul poate arde lumânarea la ambele capete și totuși vrea să meargă la sală după aceea. De-ar fi contagioasă acea bucurie de a trăi!

Taur

SUPERPUTERE: TOP CHEF

Taurii au întotdeauna confort în mintea lor, motiv pentru care știu să transforme orice casă într-o casă și orice pungă de supa instant într-o masă gourmet. Data viitoare când iti deschizi dulapul pentru a găsi doar tăiței uscați care se uită înapoi la tine, trimite-ti prietenul Taur la piață pentru a ridica toate elementele de fixare pentru a-și face plăcere. Se va întoarce în cinci minute cu ingrediente organice plus o combinație de vinuri și un meniu de degustare de mochi pentru desert. În plus, ei țin cumva întreaga factură sub 100 de lei, chiar și cu inflație.

Gemeni

SUPERPUTERE: MAGNET DE BÂRFĂ

Prietenul tău Gemeni știe întotdeauna bârfele. Acest lucru se datorează în parte pentru că sunt atât de amabili și fermecatori, încât toată lumea vrea să se deschidă față de ei și să primească interpretarea lor hilară a celei mai recente drame. Dar este și pentru că Gemenii sunt detectivi excelenți care pot urmări imediat detaliile despre schimbarea în carieră a unui fost cunoscut sau despre divorțul dezordonat al fostului șef. Aminteste-ti doar că ei cunosc ceaiul pentru că îl vărsă și ei, așa că ai grijă să nu scape propriile secrete!

Rac

SUPERPUTERE: COMEDIANT

Asta s-ar putea să te surprindă, dar stăpâniți de luna sensibilă și adaptabilă, Racii sunt experți în a citi camera ca pe o carte și în a întâlni atmosfera acolo unde este. Ceea ce, în ultimă instanță, este: meseria unui comic de stand up. Fie că spun glume în fața unui public, găzduiesc o cină sau intuiesc nevoile tuturor la întâlnirea de lucru, Racii pot spune instantaneu cum se simt toți ceilalți din cameră și se pot adapta în consecință. Cunoașterea audienței cuiva este cu adevărat o superputere.

Leu

SUPERPUTERE: STRĂLUCIRE EFERVESCENTĂ

Da, desigur, Leii sunt cunoscuți pentru că sunt atractivi. Când un leu intră în cameră, pur și simplu nu-ți poți lua ochii de la el. Dar de ce se întâmplă asta chiar și atunci când semnul de foc fix intră într-un spațiu în pantaloni de trening și fără machiaj? Ei bine, Leul este guvernat de soare, ceea ce înseamnă că, chiar și atunci când au depus efort zero, nu se pot abține să nu strălucească. Această superputere este foarte utilă în zilele de boală, în mersul rușinii după o intalnire fierbinte sau în ascunderea unei mahmureală în vacanța cu familia.

Fecioara

SUPERPUTERE: FACEREA IMPOSIBILULUI SA PARA FĂRĂ EFORT

Fecioarele sunt cunoscute pentru că sunt puțin persnice, dar, ca semn mutabil, sunt de fapt destul de adaptabile și flexibile. O Fecioară va opri totul pentru a-ți veni în ajutor. O Fecioară va muta literalmente un munte pentru tine și apoi va insista că „nu a fost nimic”. Și aici se află cu adevărat superputerea Fecioarei: abilitatea de a rezolva ceea ce părea a fi o problemă de netrecut în cinci secunde și, după aceea, să nu aibă nicio cută în cămașă sau părul ravasit.

Balanță

SUPERPUTERE: RECONSLIERE

Toată lumea le iubește pe Balanțe pentru că sunt drăguțe, fermecătoare și inteligente, dar și pentru că iau în considerare toate părțile poveștii și nu “leagănă barca”. Problema cu asta este: Balanțele sunt în cele din urmă provocatori și inevitabil vor zgudui barca. „Am crezut că ești drăguț!” este un refren pe care Balanța îl aude adesea de la prieteni și iubiți disprețuiți. Acestea fiind spuse, Balanța știu, de asemenea, că timpul se vindecă, iar un check-in la timp sau scuzele pot șterge orice rău. De aceea, chiar și atunci când Balanța judeca pe cineva în mod greșit, adevărata lor superputere este reconsilierea.

Scorpion

SUPERPUTERE: CLARVAZATOR

„Ce s-a întâmplat?” mă întreabă prietenul meu Scorpion, în momentul în care închid ușa mașinii și încep să merg spre el. Nu spusesem un cuvânt despre ceea ce se întâmpla, dar treceam prin asta. De unde a știut? Scorpionii sunt extrem de empatici. Fie că este de fapt psihic sau „doar” intuitiv, semnul de apă fix poate simți imediat când ceva nu se oprește, mai ales când vine vorba de cei pe care îi iubesc pe care doresc să îi protejeze cu înverșunare.

Săgetător

SUPERPUTERE: NEINFRICAREA

Fie că urcă într-un avion către o țară străină dintr-un capriciu, încearcă cel mai picant produs din meniu la un nou restaurant sau sare în ocean pentru a face surf imediat după ce plouă, Săgetătorul urmărește mereu aventură și trăiește cu un adevărat sentiment de neînfricare. Curajul Săgetătorului este condus de o adevărată poftă de viață și de un optimism (uneori prostesc) că totul va funcționa. Este ușor să fii gelos pe cât de mult trăiesc, pentru că trăiesc cu adevărat fără griji.

Capricorn

SUPERPUTERE: ÎNCHIDEREA OFERTEI

Capricornii sunt cunoscuți pentru abilitățile lor de a investi. Dacă nu este de bună calitate, un Capricorn nu îl va cumpăra. Acesta este motivul pentru care sunt excelenți nu numai în selectarea cadourilor, ci și în a-i convinge pe alții exact ce trebuie să cumpere. „Ai nevoie de asta” nu este niciodată o hiperbolă când iese din gura unui Capricorn. Prietena mea Capricorn m-a convins să-mi cumpăr blugi de designer, parfum bougie și ochelari de soare la comandă, care erau cu totul în afara bugetului meu, dar care au devenit o bază în viața mea de zi cu zi.

Vărsător

SUPERPUTERE: ATENTIA

Vărsătorii pot părea distant, dar sunt întotdeauna conștienți de tot ce se întâmplă în cameră. De aceea, au o capacitate aproape supraomenească de a-și aminti nume, zile de naștere și bârfe pe care toți ceilalți (chiar și Gemeni) le uită rapid, scrie SfatulParintilor. Vărsătorul își asumă adesea rolul de arhivist sau istoric al grupului de prieteni, nu prin fotografierea, ci luând notă unde și când se întâmplă totul.

Pești

SUPERPUTERE: INTUIȚIE

Ca și celelalte semne de apă (Rac și Scorpion), Peștii simt totul, dar spre deosebire de celelalte două, Peștii ar putea fi de fapt psihici. Singura problemă cu această superputere este că Peștii sunt atât de conștienți emoțional încât uneori nu își pot separa propriile sentimente de colectiv. Peștii ar putea petrece ore sau chiar zile în fundul valului lor emoțional fără să-și dea seama că ceea ce simt nici măcar nu este despre ei. Lasa-i pe Pești să aibă o superputere care îi ajută atât de clar pe alții mai mult decât îi ajută vreodată!

