Ce este insolatia?

Insolatia este o afectiune cauzata de supraincalzirea corpului. In cele mai multe cazuri, insolatia este o consecinta a expunerii prelungite la soare, sau a efortului fizic la temperaturi ridicate. Poate aparea in cazul in care temperatura corpului creste pana la 40 de grade Celsius (sau mai mult) si este mai frecventa in perioada sezonului cald.

Insolatia necesita tratament de urgenta. In cazul in care nu este tratata imediat sau adecvat, insolatia poate deteriora creierul, inima, rinichii, muschii. Cu cat tratamentul este intarziat, cu atat riscul de complicatii creste. In cele mai grave cazuri se poate ajunge chiar la deces.

Simptomele insolatiei