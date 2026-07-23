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Politica· 2 min citire

Bolojan, despre ROMATSA: „Prin modificare legislativă poate funcționa până la sfârșitul lunii august”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 19:39

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, că ROMATSA a înaintat o propunere de modificare legislativă care ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, pentru a permite alimentarea conturilor companiei cu banii necesari funcționării, cel puțin până la finalul lunii august.

Măsura vine în contextul poprii aplicate pe conturile ROMATSA de un executor judecătoresc contractat de Pfizer, situație similară cu cea a instituției poloneze echivalente.

„ROMATSA a făcut o propunere, printr-o modificare legislativă, care poate fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, să se modifice legislația și să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării acesteia, cel puțin până la sfârșitul lunii august. Nu sunt probleme din acest punct de vedere.

Găsirea unei soluții în această situație excepțională este, din nou, o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o. Și, așa cum știți, există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile ROMATSA și pe conturile instituției similare din Polonia”, a declarat Ilie Bolojan.

Contextul poprii impuse de Pfizer

Conturile ROMATSA au fost blocate din 30 iunie 2026, după ce EUROCONTROL a pus în aplicare, la cererea Pfizer, o procedură de executare silită pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei (principal și dobânzi), plus 18,565 milioane de euro cheltuieli de recuperare.

Litigiul are legătură cu contractul de achiziție de vaccinuri anti-COVID pe care România l-a refuzat să-l îndeplinească integral, statul român pierzând procesul în fața Pfizer.

O situație similară s-a produs și în Polonia, unde Eurocontrol a blocat plățile către PANSA, agenția locală de trafic aerian, din cauza unei datorii de aproximativ 1,3 miliarde de euro pe care Varșovia o are pentru vaccinurile anti-COVID.

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