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Politica· 2 min citire
Bolojan, despre ROMATSA: „Prin modificare legislativă poate funcționa până la sfârșitul lunii august”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, că ROMATSA a înaintat o propunere de modificare legislativă care ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, pentru a permite alimentarea conturilor companiei cu banii necesari funcționării, cel puțin până la finalul lunii august.
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