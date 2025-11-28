„O altă minciună și dezinformare aruncată de extremiști către mediul online în zilele acestea este că americanii vor pleca de la noi din țară, cu ghilimelele de rigoare.

Dragi români, soldatul american nu este doar un aliat NATO, este reprezentantul celui mai important partener strategic al României, al Statelor Unite, iar prezența lor aici, alături de soldații francezi, polonezi, canadieni, a tuturor celorlalți aliați NATO ai noștri, înseamnă un singur lucru: dacă România va fi atacată, din primul minut vom fi alături de ea și vom contracara această agresiune.”, a declarat Bogdan Rodeanu.