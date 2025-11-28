Bogdan Rodeanu, favoritul să preia funcția de ministru al Apărării, se lăuda că demontează "minciuni extremiste"

Cu o declarație controversată a stârnit reacții și deputatul USR Bogdan Rodeanu, posibil înlocuitor al lui Moșteanu la Ministrul Apărării, care, în urmă cu câteva luni, a susținut că demontează așa-zisa „plecare a americanilor din România”. El explica atunci că extremiștii aruncă minciuni în spațiul public, că americanii nu vor pleca, deși în realitate s-a întțmplat contrariul. 

„O altă minciună și dezinformare aruncată de extremiști către mediul online în zilele acestea este că americanii vor pleca de la noi din țară, cu ghilimelele de rigoare.

Dragi români, soldatul american nu este doar un aliat NATO, este reprezentantul celui mai important partener strategic al României, al Statelor Unite, iar prezența lor aici, alături de soldații francezi, polonezi, canadieni, a tuturor celorlalți aliați NATO ai noștri, înseamnă un singur lucru: dacă România va fi atacată, din primul minut vom fi alături de ea și vom contracara această agresiune.”, a declarat Bogdan Rodeanu.