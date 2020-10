Bilanț TRAGIC în prima linie COVID-19 din România: 40 de cadre medicale AU MURIT în ultimele opt luni

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, marți, că de la începutul epidemiei de COVID-19 în România au murit, în urma infectării cu noul coronavirus, 33 de cadre din rândul personalului medical.

„Până în data de 27 octombrie 2020, un număr de 3.847 cadre din randul personalului medical (medici, asistenti medicali, ambulantieri si infirmieri) au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Au fost inregistrate si 33 decese in randul aceluiasi personal medical”, potrivit GCS.

În total, în ultimele opt luni au murit 44 de salariați din sistemul de sănătate din România în urma contractării COVID-19, Potrivit centralizării făcute de Federația „Solidaritatea Sanitară”. Cei mai mulți au murit în prima și a doua lună lună de la izbucnirea epidemiei de coronavirus în țara noastră - 11 în luna aprilie și 8 în luna mai. În ultima lună, octombrie, numărul celor care au pierdut lupta cu virusul a ajuns deja la 8. Printre ei, în ultimele medicul chirurg Octavian Dumitru Unc din Constanța, medicul de urgență Mioara Neagu din Fetești. În ultimele 24 de ore, trei asistente medicale au murit din cauza COVID-19.

De asemenea, conform raportarilor, la personalul medical sus-amintit se mai adauga si personalul din unitatile sanitare, alte categorii (ex. TESA). In randul acestui personal sunt in jur de 2.000 de infectări.

Numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus de când a izbucnit epidemia la noi în țară, în luna februarie, este de cel puțin cinci ori mai mare decât arată raportările oficiale, susține un studiu publicat de Federația „Solidaritatea Sanitară”. Astfel că noul coronavirus a infectat deja 30.000 de cadre medicale, de la îngrijitori, infirmiere, brancardieri, până la asistente și medici.

Studiul intitulat „Evoluția impactului pandemiei COVID-19 asupra lucrătorilor din sănătate” arată că 10% dintre toți cei care lucrează în sistemul românesc de sănătate au fost deja infectați cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri de infectare sunt în rândul medicilor și, mai ales, în rândul asistentelor medicale, arată datele centralizate. „În măsura în care acesta este procentul real al lucrători din sănătate care au fost infectați, am ajunge la un total de cca. 30.000 de lucrători care au fost deja infectați SARS-CoV-2, în loc de 6.335 (numărul lucrătorilor cunoscuți a fi fost infectați), se menționează în studiul dat publicității de Federația „Solidaritatea Sanitară”.

Distribuția infectării cu noul coronavirus în sistemul medical românesc

Potrivit Federației „Solidaritatea Sanitară", impactul COVID-19 asupra sistemului de sănătate din România este covârșitor: peste 30.000 de infectați, de cinci ori mai mulți decât cifrele oficiale

Până în prezent, distribuția pe categorii profesionale a infectării lucrătorilor din sănătate cu SARS-CoV-2 este următoarea:

- Asistente medicale: 50,15%

- Infirmiere: 18,82%

- Medici: 16,80

- Îngrijitoare: 1%

- Alte categorii profesionale: 12,58%.

BILANȚUL celor din sistemul sanitar care AU MURIT din cauza COVID-19: 13 medici, 17 asistente medicale

2 aprilie 2020 - asistentă medicală, 54 de ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța;

4 aprilie 2020 - personal auxiliar, 48 de ani, Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" din Focşani, jud. Vrancea;

7 aprilie 2020 - ambulanțier, 53 de ani, Serviciul de Ambulanță Județean Suceava;

11 aprilie 2020 - asistentă medicală, 58 de ani, Spitalul Militar de Urgență "Regina Maria" din Brașov;

14 aprilie 2020 - asistentă medicală, 42 de ani, Spitalul Orășenesc Țăndărei, jud. Ialomița;

19 aprilie 2020 - infirmieră, 56 de ani, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

20 aprilie 2020 - brancardier, 62 de ani, Spitalul Clinic Județean Târgu-Mureș;

21 aprilie 2020 - medic, 62 de ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanta;

23 aprilie 2020 - asistentă medicală, 52 de ani, Neamț ISU și DSP Neamț (detașată de la Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț);

27 aprilie 2020 - medic, 70 de ani, Spitalul Municipal Brad, jud. Hunedoara;

27 aprilie 2020 - medic, 68 de ani, Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani;

2 mai 2020 - ambulanțier, 60 de ani, Serviiul Județean de Ambulanță Suceava;

2 mai 2020 - îngrijitoare, 55 de ani, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

3 mai 2020 - infirmieră, 61 de ani, Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice din Răcari, jud. Dâmbovița;

11 mai 2020 - asistentă medicală, 58 de ani, Spitalul Județean de Urgență Mavromati din Botoșani;

12 mai 2020 - infirmieră, 46 de ani, Spitalul Județean de Urgență din Bacău;

18 mai 2020 - medic, 65 de ani, Spitalul Universitar de Urgență București;

23 mai 2020 - asistentă medicală, 46 de ani, Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani;

31 mai 2020 - asistent social, 45 de ani, Căminul de bătrâni Sf. Spiridon Galați;

15 iunie 2020 - medic, 52 de ani, Serviciul Județean de Ambulanță Olt;

21 iunie 2020 - infirmieră, 49 de Spitalul Orăşenesc Corabia, jud. Olt;

2 iulie 2020 - medic, 64 de ani, Cabinet medicină de familie din jud. Maramureș;

7 iulie 2020 - medic, 67 de ani, Cabinet medicina de familie com. Crânguri, jud. Dâmbovița;

13 iulie 2020 - asistentă medicală, 50 de ani, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

18 iulie 2020 - asistent medical, 49 de ani, Spitalul „NN Saveanu” Vidra, jud. Vrancea;

19 iulie 2020 - asistent medical, 45 de ani, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

22 iulie 2020 - auditor intern, 59 de ani, Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

23 iulie 2020 - medic, 49 de ani, Clinica Implantodent Constanța;

10 august 2020 - asistentă medicală, 64 de ani, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, jud. Olt;

21 august 2020 - medic, 62 de ani, Cabinet medicina de familie din Brăila;

23 august 2020 - asistentă medicală, 50 de ani, Serviciul de Ambulanță Județean Prahova;

28 august 2020 - medic, 44 de ani, Unitate privată din jud. Timiș;

3 septembrie 2020 - medicul Ovidiu Băjenaru, 63 de ani, șef Clinica Nefrologie, Spitalul Universitar de Urgență București;

6 septembrie 2020 - medic, 60 de ani, Cabinet medicina de familie Dolj;

6 septembrie 2020 - asistentă medicală, 49 de ani, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

23 septembrie 2020 - asistentă medicală, 54 de ani, Centrul de Servicii Sociale C. A Rosetti din Iași;

28 septembrie 2020 - asistentă medicală, 57 de ani, Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botoșani;

8 octombrie 2020 - medic ortoped, 60 de ani, Spitalul Clinic de Urgenta Dr. D. Bagdasar-Arseni București;

16 octombrie 2020 - medicul Mioara Neagu, 48 de ani, șef UPU, Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti, județul Ialomița;

17 octombrie 2020 - angajată Resurse Umane, 49 de ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov;

24 octombrie 2020 - medicul Octavian Dumitru Unc (chirurg), 63 de ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța

26 octombrie 2020 - asistentă medicală, 47 de ani, Spitalul Orăşenesc Balş, jud. Olt

26 octombrie 2020 - asistentă medicală, 48 de ani, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad

27 octombrie 2020 - asistentă medicală, 48 de ani, Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud. Olt, potrivit centralizării făcute de Federația „Solidaritatea Sanitară”.