Black Friday are o istorie interesantă, își are originea în criza economică provocată de Bursa din New York în 1929. Atunci o mare parte dintre comercianți au organizat reduceri pentru cumpărători o zi întreagă, pentru a-i motiva pe clienți să cumpere. Această modalitate a devenit populară și astfel Black Friday a ajuns să fie un important eveniment comercial al anului.