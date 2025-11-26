Vorbim despre pacientul de la Floreasca, un pacient cu "traumatism toracic forte". A fost resuscitat la locul exploziei, apoi la spital.

Surse medicale, citate de Realitatea PLUS, susțin că bărbatul este în prezent intubat și ventilat mecanic. De asemenea, are funcțiile cardiacă și cea respiratorie extrem de afectate.

La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală se află internată o fată de 14 ani, la secția de Neurochirurgie, după ce medicii au intervenit imediat ce a ajuns la spital.

La unitatea medicală de Arși este un pacient cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului. După evaluare, am putea vedea un răspuns din partea medicilor și în ceea ce privește un posibil transfer în străinătate.