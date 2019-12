Bărbatul împuşcat în cap de poliţişti, la Constanța, în timpul unei urmăriri, a murit la spital

Totodată, conform sursei citate, în urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit identitatea celor trei persoane implicate în eveniment.



"Conducătorul auto a fost identificat ca fiind proprietarul vehiculului, în vârstă de 32 de ani, din comuna Săcele. De asemenea, pasagerul din dreapta a fost identificat ca fiind un bărbat de 23 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Nu în ultimul rând, victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Din nefericire, în jurul orei 04.00, acesta a decedat", potrivit IPJ Constanţa.



În cauză, se efectuează în continuare cercetări de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la omor.



"De asemenea, pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice", a transmis IPJ.



Potrivit anchetatorilor, maşina urmărită de poliţişti avea parbrizul spart ca urmare a unui scandal, petrecut în urmă cu câteva zile, în care concubina proprietarului autovehiculului a lovit parbrizul cu o lopată.



În zorii zilei de miercuri, un bărbat aflat într-un autoturism al cărui şofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui echipaj de poliţie a fost împuşcat în cap, în apropierea localităţii Corbu, după ce poliţiştii au tras focuri de armă în timpul urmăririi respectivei maşini.



Şoferul şi un pasager din maşină au abandonat autovehiculul şi au fugit, poliţiştii găsind pe bancheta din spate a autoturismului bărbatul împuşcat, aflat în stare critică. AGERPRES/(AS - autor: Nona Jalbă; editor: Diana Dumitru, editor online