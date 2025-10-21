Zona este intens circulată, atât de pietoni, cât și de șoferi. Locuitorii susțin că au alertat autoritățile încă de acum două săptămâni în legătură cu riscul prăbușirii, însă nu s-a luat nicio măsură.

Balustrada unui pod s-a prăbușit în Bacău

În urmă cu două săptămâni, primarul municipiului Bacău anunțase pe pagina sa oficială de Facebook că așteaptă să primească rezultatele expertizei tehnice pe care a cerut-o.

Între timp, însă, balustrada s-a desprins și s-a prăbușit pe drum. Oamenii din zona podului se gândesc cu groază la ce nenorocire s-ar fi putut întâmpla dacă prin zonă ar fi trecut cineva chiar în acel moment.

„Erau oamenii ăștia care măturau au venit speriați... fugind, nu știam ce s-a întâmplat.

Am văzut căzut aici, am crezut că e macara și stă de 2-3 săptămâni...problema cu podul.

N-a intervenit nimeni, să spună... domne, stai să vedem, totul e ruginit, spart.

Stau din 1977 aici, o singură data am prins reparații aici, restul... baftă și noroc.”, spun oamenii din zonă.

Autoritățile au promis încă din 2022 că se vor face reparații la acel pod, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei. Trei ani mai târziu, însă, lucrările nu numai că nu au început, dar podul a început să cadă bucată cu bucată.