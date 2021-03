Veronel Rădulescu: „Să nu incercați să găsiți o soluție logică în soluția din dosarul Udrea, nu există una. Această condamnare este în afară legii. În timpul desfășurării procesului, am avut impresia că se dorește aflarea adevărului. Au fost admise multe probe aduse de noi. (…) Cu toate astea, am asistat la soluția pronunțată astăzi. Și eu am fost șocat. Nu mă așteptăm să nu se țină cont de probe. Instanța a acceptat aceste probe. Este ieșit din comun ce s-a întâmplat. Această nu e o motivare ce s-a dat, ci a fost doar o justificare, o încercare de justificare. Este absolut nelegală, nu are nicio justificare în fapt si în drept. (...) Urmează să declarăm apel, probabil azi vom declara declarația de apel. Urmează să primim motivarea. (...) Urmează să primim apel la Înalta Curte. Să sperăm că la Înalta Curte vom avea noroc de un complet care să se aplece cu atenție asupra cestei spețe.”