Avocat clanul Duduienilor: "Emi Pian nu era o persoană agresivă. Nu au fost găsite arme la locuința acestuia"

Potrivit avocatei, organele de poliție au descins în această dimineață și au efectuat în baza ordonaței procurorilor o percheziție domiciliară în urma căreia nu au fost găsite bunuri sau substanțe interzise.

"Se continuă urmărirea penală în această cauză. Ciprian (Pian) a fost condus la Serviciul Omoruri (din cadrul Poliției Capitalei -n.r.) pentru a fi audiat, în calitate de suspect. Vom vedea cum vor decurge audierile", a mai spus Violeta Podolianu.

Ea a precizat că în urma perchezițiilor au fost au ridicat înscrisuri privind documente asupra imobilelor, precum și legate de bunurile mobile ale familiei. Perchezițiile, spune ea, au vizat găsirea de catre organele de anchetă "a anumitor obiecte necesare anchetei".

În ceea ce privește perchezițiile efectuate în cazul lui Gratian Pian, un al membru al clanului Duduianu, aceasta a spus că nu a participat la proceduri,asa ca nu poate oferi informatii in acest caz: "Suntem 3 avocati, ne-am impartit fiecare".

De asemenea, avocata a mentionat ca nu stie sa fie vorba despre trei membri ai clanului care sa fie audiati in curusul zilei de astazi: "Atat am in hartiile pe care mi le-au comunicat (2 persoane -n.r.)".

"Daca as putea sa fac o supozitie - sunt clientii mei si ii cunosc de peste 20 de ani - as spune ca este putin inegal tratamentul (la care sunt supusi membrii clanului -n.r.) avand in vedere ca Emi a fost omorat. Emi nu era o persoana agresiva, nu umbla cu cutite, nu a deranjat niciodata pe nimeni - ma refer ca si comportament in societate. Aceasta este dispozitia procurorilor, ne supunem", a afirmat Violeta Podolianu.

Intrebata daca membrii clanului Rinu, din care provine suspectul in cazul uciderii lui Emi Pian, ar fi luat legatura cu clientul sau in incercarea de a i se oferi o suma de bani pentru a-si retrage acuzatiile, avocata a raspuns: "Clientul meu nu mi-a comunicata cest aspect: daca a fost contactat, daca cineva i-a propus o suma de bani".

"Dincolo de profesia de avocat, cunosc aceasta familie. Daca pot sa spun ceva, desi este tardiv pentru ca Emi este mort, era singurl om din asa-zisele clanuri care niciodata nu a purtat cutit, niciodata nu a avut o activitate in care sa ameninte pe cineva", a reiterat aceasta.