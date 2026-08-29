Avertismentul dur al economistului Radu Georgescu: „Norocul chior s-a terminat. Urmează o toamnă fierbinte”

Economistul Radu Georgescu avertizează, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că România se confruntă cu o degradare accelerată a indicatorilor macroeconomici, iar toamna acestui an va aduce o presiune financiară fără precedent. Potrivit analizei sale, factorii externi și interni care au permis amânarea ajustărilor bugetare în ultimii șase ani nu mai pot proteja economia națională.
Economistul subliniază că România a acumulat dezechilibre majore — inflație, deficit bugetar, deficit comercial și de cont curent — fiind în procedură de deficit excesiv încă din aprilie 2020. Toleranța instituțiilor internaționale și a agențiilor de rating, favorizată de contextul pandemiei și ulterior de izbucnirea războiului din Ucraina, a luat sfârșit.
Factorii de risc care amenință stabilitatea economică
Conform analizei prezentate de Radu Georgescu, economiile și finanțele publice ale României sunt expuse în prezent unui set complex de vulnerabilități:
Majorarea dobânzilor la nivel global: Semnalele transmise de Federal Reserve (Banca Centrală a SUA) privind posibila creștere a dobânzilor pentru combaterea inflației cresc costurile de împrumut la nivel mondial.
Costuri record cu datoria publică: În primele șase luni din 2026, România a achitat dobânzi de 29 de miliarde de lei, în creștere cu 16% (4 miliarde de lei) față de aceeași perioadă din 2025.
Necesar uriaș de finanțare: Statul are nevoie de 270 de miliarde de lei în 2026, ceea ce implică un ritm de împrumut de aproximativ un miliard de lei pentru fiecare zi lucrătoare.
Finalizarea PNRR și riscurile financiare aferente: Pe lângă pierderea fondurilor nerambursabile neatrase, există riscul ca România să fie obligată să returneze sume importante pentru jaloanele și obiectivele neîndeplinite.
Adâncirea deficitelor și scăderea investițiilor: Deficitul comercial și cel de cont curent continuă să pună presiune pe cursul de schimb, în timp ce investițiile străine directe s-au prăbușit cu 82% comparativ cu anul anterior.
Întârzieri în raportarea execuției bugetare
Un alt semnal de alarmă tras de economist vizează întârzierea publicării datelor oficiale. Deși în mod obișnuit Ministerul Finanțelor comunica execuția bugetară lunară înainte de data de 25, raportarea pentru luna iulie nu a fost încă făcută publică la finalul lunii august. Georgescu explică această întârziere prin dispariția „efectului de bază”, având în vedere că raportarea actuală se compară cu perioade din 2025 deja marcate de majorări de taxe.
În concluzie, Radu Georgescu apreciază că viitoarea formațiune guvernamentală se va confrunta cu o sarcină extrem de dificilă, singura opțiune politică de supraviețuire pe termen scurt fiind asumarea publică a erorilor de management economic acumulate de administrațiile anterioare.