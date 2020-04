Avertisment Nelu Tătaru: VÂRFUL epidemiei, la o săptămână după Paște. Numărul cazurilor poate EXPLODA la 20.000 dacă nu stăm acasă

„Am ramas pe aceasta conceptie că nu am ajuns inca acolo sus. Daca avem grija in aceasta perioada poate la 7-10 zile dupa Paște. Dacă nu stam, atunci vom avea o multiplicare mare si atunci vom duce si la un numar mai mare de cazuri, ca numar, dar si la intindere pe orizontala si la un moment dat un varf foarte ascutit. Noi ne gandim ca la un 7-10 zile sa vedem cine face boala. Și boala se poate face în funcție de ce am făcut până acum”, a declarat Nelu Tătaru, joi, într-un interviu acordat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.



Despre numărul de cazuri pe care-l estimează pentru următaorea perioadă, Nelu Tătaru spune că acesta poate exploda si pana la 20 de mii daca regulile nu vor fi respectate.

„Noi ne limitam la un 10-12 mii in momentul asta. Daca nu suntem cooperanti, daca nu respectam, atunci ne gandim la un 15 mii, poate 15 poate 20 de mii. Ele pot exploda. Cu cat suntem mai multi care transmitem, cu atat si cazurile pe care le infectam sunt mai multe. Atunci cresterea se face exponential. Vedem comorbiditati multe, o sa ne asteptam sa vedem crestere de cazuri, poate nu exagerata, dar dupa ce o sa avem un moment in care incep sa scada cazuri o sa avem decese, pentru că sunt cei care sufera in acest momene de cazuri cronice, iar organismele cedeaza”, a concluzionat ministrul Sănătății la Reallitatea PLUS.