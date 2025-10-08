Formațiunea condusă de George Simion îl acuză că a transformat structurile de urgență într-un mecanism de panică și manipulare. Mihai Enache, liderul deputaților AUR, a transmis printr-un comunicat că „statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență.”.

Reacția AUR la mesajele Ro-Alert și avertizările meteo

După emiterea mesajelor de cod roșu de ploi torențiale și a numeroaselor alerte transmise prin sistemul Ro-Alert, Mihai Enache a lansat un atac dur împotriva lui Raed Arafat. Acesta l-a acuzat că „guvernează prin frică” și că „românii au fost din nou supuși unui spectacol grotesc de panică națională orchestrată între autorități și presa de sistem.”

În comunicat, AUR a susținut că reacția autorităților a fost disproporționată și că populația a fost pusă în alertă fără justificare reală.

Acuzațiile aduse șefului DSU

„De ani de zile, același personaj – Raed Arafat – se erijează în garantul siguranței publice, dar bilanțul este rușinos. În pandemie, a fost arhitectul unei politici de teroare, în care oamenii au fost închiși în case, amendați, umiliți și manipulați cu statistici false. Astăzi, scenariul se repetă sub altă formă: alerte peste alerte, mesaje RoAlert transmise haotic în Capitală în ultimele ore, o populație speriată fără motiv real.”, se arată în comunicatul semnat de AUR.

Marius Lulea, vicepreședinte AUR, îl demolează pe Nicușor Dan: În viitorul apropiat va fi necesar ca președintele să explice actele ilegale pe care le face

Partidul acuză o „teroare a alarmelor false”

AUR susține că, în loc să protejeze cetățenii, sistemul de urgență a fost transformat într-un instrument de control bazat pe teamă. „Într-o țară normală, un asemenea sistem ar fi reformat de urgență. În România, însă, Arafat este etern - indiferent câte erori comite, indiferent câte decizii absurde ia, indiferent câte alarme false declanșează”, se mai menționează în documentul formațiunii.

Critici privind reacțiile întârziate ale DSU

Liderii AUR au acuzat că avertizările sunt trimise prea târziu sau fără legătură cu realitatea fenomenelor. „Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte \"preventive\", acestea anunță dezastrul care nu mai vine niciodată”, a transmis partidul.

Cererea de demisie a lui Raed Arafat

În finalul comunicatului, AUR solicită plecarea imediată a șefului DSU. „AUR cere demisia imediată a lui Raed Arafat, nu doar pentru „sperietura” de ieri, ci pentru întregul rău produs în ultimii ani – de la gestionarea dezastruoasă a pandemiei, până la blocajele și minciunile actualului sistem de urgență.”, a precizat formațiunea condusă de George Simion.

George Simion, la Dublin: ”Suntem aceeași națiune, chiar dacă am fost separați artificial între românii din țară și românii din diaspora”