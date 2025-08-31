Numerele câștigătoare care te pot face milionar:

Loto 6 din 49: 37, 4, 30, 33, 6, 19

Loto 5 din 40: 14, 5, 26, 30, 13, 22

Joker: 40, 6, 20, 19, 1 + 3

Noroc Plus: 2 7 3 9 3 5

Super Noroc: 0 0 0 1 1 8

Noroc: 8 7 3 8 7 1 8

Premiile puse la bătaie duminică 31 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, Loteria Rmână a pus în joc un report impresionant în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro).

La Noroc este pus la bătaie un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, norocoșii pot câștiga premii în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

