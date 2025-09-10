Țările nordice, asociate de obicei cu fericirea

Există clasamente celebre care indică unde oamenii sunt cei mai fericiți. Finlanda, Norvegia, Suedia și Danemarca se numără printre statele unde standardul de viață ridicat contribuie la optimism. Însă nu toate regiunile lumii împărtășesc aceeași realitate. În paralel, există țări unde oamenii recunosc deschis că trăiesc zilnic sentimente de furie.

Studiul Gallup a intervievat 142.000 de persoane

Cercetarea realizată de Gallup a acoperit 142 de țări în 2023 și s-a bazat pe un număr impresionant de 142.000 de interviuri. Obiectivul a fost acela de a afla unde se manifestă cel mai intens furia la nivel colectiv. Rezultatele au scos în evidență o destinație surprinzătoare, care ocupă primul loc în acest top neobișnuit.

Cipru de Nord conduce clasamentul mondial al furiei

Potrivit datelor, Cipru de Nord este considerată cea mai furioasă țară din lume. Aproximativ 49% dintre cei chestionați au declarat că s-au simțit furioși în ziua anterioară interviului. Prin comparație, în Republica Cipru doar 18% dintre participanți au răspuns la fel.

România, la același nivel cu Republica Cipru

Surprinzător, România se află pe același palier cu Republica Cipru. În țara noastră, 18% dintre respondenți au spus că s-au simțit furioși în ziua precedentă. Cifra plasează România mult sub nivelul înregistrat în Cipru de Nord, dar totuși semnificativă pentru poziționarea în acest clasament global.

Cipru de Nord, o regiune izolată pe scena internațională

Regiunea nordică a insulei nu este recunoscută internațional, cu excepția Turciei. Situația geopolitică tensionată și izolarea economică și diplomatică sunt factori care pot explica nivelul ridicat de furie resimțit de populație. În acest context, cifrele oferite de Gallup arată o realitate socială complexă.

Alte țări din topul furiei globale

După Cipru de Nord, pe listă apar Irakul, Armenia, Iordania, Republica Democrată Congo, Libia, Palestina, Tunisia, Maroc și Guinea. În aceste locuri, tensiunile politice și dificultățile economice au contribuit la un climat colectiv dominat de furie.

Statele unde oamenii sunt cel mai puțin furioși

În contrast, există țări unde oamenii trăiesc mai puțin sub influența nervozității. Printre acestea se numără Vietnam, Finlanda, Estonia, Portugalia, Mexic, Mauritius, Uruguay, Olanda, Kazahstan și Islanda. Aceste destinații se află la polul opus față de Cipru de Nord în privința emoțiilor colective.

