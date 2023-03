Scenele desprinse ca din filmele cu mafioți au avut loc în județul Maramureș. O cabană cu două etaje din Vișeul de Sus a fost incendiată, un câine a fost ucis, iar paznicul a fost sechestrat și amenințat.

Paznicul spune că atacatorii aveau carabine cu lunete și alte arme moderne.

Alte 7 utilaje au fost distruse după ce s-au tras zeci de focuri de armă în motoarele acestora.

Familia care deține firma de exploatare forestieră a primit amenințări în repetate rânduri și a făcut sesizări la poliție, însă nimeni nu a luat în seamă plângerile până acum.

"In urmatoarea zi am fost amenintati de familie. Fratele meu a fost atacat de unu din frati. A fost lovit in dreptul capului cu un topor si a bagat mana si i-au rupt mana si degetele ca altfel nu stiu ce s ar fi intamplat", a povestit reprezentantul societății forestiere.

Familia acuză că atacatorii sunt în strânsă legătură cu șefi din Poliție, așa ar fi făcut rost de arme.

"Cabana a ars, deci s-au tinut de cuvnat si au executat in tocmai amenitnarile pe care si le-au propus. Sunt in stransa legatura cu comandantul orasului Viseul de Sus, fratele lui e comandant la Politia Sighet. Consideram ca au fost sprijiniti de catre dansul", a mai spus acesta.

Un alt atac a avut loc și în iunie 2022. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a da de urma făptașilor.